Politica

Doar patru din 29 de primari PNL au venit la întâlnirea cu Bolojan din Teleorman. Ceilalți aveau treabă

Doar patru din 29 de primari PNL au venit la întâlnirea cu Bolojan din Teleorman. Ceilalți aveau treabăSursa foto: Facebook/PNL
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Din cuprinsul articolului

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a găsit o prezență redusă a aleșilor locali la întâlnirile cu organizațiile liberale din Teleorman și Călărași. La ședința din Teleorman ar fi participat doar patru dintre cei 29 de primari PNL din județ, iar la reuniunea din Călărași au fost prezenți șase din cei 20 de primari liberali.

Analiza organizației PNL Teleorman

Ilie Bolojan a participat la ședința Biroului Politic Județean al PNL Teleorman alături de europarlamentarul Dan Motreanu și deputatul Robert Sighiartău. Discuțiile au vizat activitatea filialei și situația politică din județ.

Organizația, condusă interimar de Daniel Constantin, nu a obținut niciun mandat de parlamentar. Potrivit informațiilor citate de Gândul, primarii liberali au transmis că aveau treabă la Consiliul Județean și nu puteau participa la întâlnire.

Vizita lui Bolojan a fost precedată de retragerea lui Marius Stancu din funcția de secretar general al PNL Teleorman, anunțată cu o zi înainte.

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Bolojan evaluează filialele cu rezultate slabe

Deplasarea în Teleorman face parte dintr-un turneu național prin care liderul liberal vizitează organizațiile cu rezultate electorale slabe. Scopul demersului este evaluarea activității filialelor și identificarea problemelor care necesită reorganizarea echipelor de partid.

Prezență redusă și la întâlnirea din Călărași

Situația din Teleorman s-a repetat și la întâlnirea organizată în Călărași, unde au venit șase dintre cei 20 de primari PNL din județ.

Vizita a avut loc pe fondul tensiunilor interne din organizația liberală călărășeană, unde există neînțelegeri între membrii filialei.

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