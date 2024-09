Social Doar câteva locuri libere rămase la evenimentul „Tehnologie medicală & e-health”







Organizatorii anunță că au mai rămas doar câteva locuri libere la evenimentul internațional de tehnologie medicală și e-health de la Cluj, București și Chișinău.

Evenimentul, intitulat „Delegație de afaceri pe tema: Tehnologie medicală & e-health”, va avea loc în perioada 07 – 11 octombrie 2024 și constă în organizarea unor întâlniri itinerante, în Cluj-Napoca, București și Chișinău.

Activitățile includ prezentări de tehnologii medicale, întâlniri de networking și vizite la instituții de sănătate din România și Republica Moldova. Participarea la acest eveniment este gratuită, dar locurile sunt limitate și necesită înregistrare prealabilă, mai spun organizatorii.

Evenimentul este finanțat de Ministerul Federal German al Economiei și Acțiunii Climatice (BMWK).

Eveniment itinerant de tehnologie medicală

Asociația Smart Health Cluster (SHC România), în parteneriat cu SBS Systems for Business Solutions GmbH (SBS), o organizație germană de referință în domeniul soluțiilor de afaceri și consultanței strategice, desfășoară în perioada 7 – 11 octombrie 2024 un proiect de colaborare economică transfrontalieră Germania – România – Republica Moldova, cu tema „Tehnologie medicală & e-health”.

Cu ocazia evenimentului, spitale, policlinici, companii și profesioniști din domeniul medical din România și Republica Moldova au posibilitatea de a interacționa direct cu lideri de piață din Germania, pentru a explora împreună noi tehnologii și pentru a dezvolta parteneriate benefice pentru toate părțile implicate.

„Ne bucură că evenimentul pe care îl organizăm în beneficiul sistemului de sănătate din România a captat interesul unui public de specialitate cât se poate de divers. Deja și-au anunțat prezența și s-au înscris: autorități locale, spitale județene sau municipale, institute de cercetare, structuri medicale ce aparțin de diverse ministere importante din România, autorități însemnate din domeniul sănătății și nu în ultimul rând profesioniști remarcabili din domeniul medical românesc.

Suntem deci convinși că, prin dialogurile pe care le vom avea, se vor genera premise extrem de favorabile pentru integrarea în sistemul nostru de sănătate a celor mai recente inovații și soluții tehnologice care deja există în Germania”, a declarat Ioan Antofie, Vicepreședinte al Asociației Smart Health Cluster (SHC România).

„Tehnologie medicală & e-health”, la Cluj, București și Chișinău

Călătoria de afaceri se va desfășura în perioada 7–11 octombrie 2024 în Cluj-Napoca, București și Chișinău și constă în organizarea mai multor activități care includ prezentări ale celor mai noi tehnologii medicale și soluții e-health, întâlniri de networking pentru stabilirea de colaborări profesionale între reprezentanții germani și potențiali parteneri din România și Republica Moldova, precum și vizite la instituții medicale și centre de cercetare de prestigiu din Cluj-Napoca, București și Chișinău, pentru a explora infrastructura și inovațiile locale din domeniul sănătății.

Programul complet al manifestărilor poate fi consultat aici.

Participarea la evenimente este gratuită, fiind integral finanțată de Ministerul Federal German al Economiei și Acțiunii Climatice (BMWK). Pentru ultimele locuri rămase, instituțiile românești și moldovenești interesate sunt invitate să se înregistreze până cel târziu la data de 1 octombrie 2024, completând formularul de pe website-ul dedicat evenimentului.

„Sunt mândră să însoțesc delegația germană, pionieră în tehnologiile din domeniul sănătății, într-o misiune de afaceri în numele Ministerului Federal German al Economiei și Acțiunii Climatice, care ne va aduce în curând în România și Moldova pentru a întări cooperarea dintre țările noastre. Profit de ocazie pentru a vă invita călduros la conferința organizată împreună cu Smart Health Cluster, care va avea loc la București pe 8 octombrie.

Va fi o oportunitate extraordinară de dialog între delegații germani și speakeri renumiți din Germania și România, pentru a explora viitorul sănătății. Vă așteptăm pentru un dialog ce promite mari oportunități!”, a declarat Mihaela Nistorica, Project Manager, SBS systems for business solutions.

Ce este Smart Health Cluster

Asociația Smart Health Cluster (SHC România) reunește experți din diverse domenii pentru a dezvolta și implementa soluții inovatoare care să eficientizeze serviciile medicale. Printre membrii Asociației Smart Health Cluster se numără: Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie „Prof. Dr. Octavian Fodor” - Cluj-Napoca; Asociația pentru Educație Informală; Asociația pentru Prevenirea și Controlul Infecțiilor - Cluj-Napoca; Asociația Prader Willi din România; Asociația pentru Promovarea Tehnologiei și Industriei Creative - Iași; Asociația Profesioniștilor IT Basarabeni; Alianța Națională Pentru Digitalizarea Instituțiilor Publice - Cluj-Napoca; Clusterul Presei și al Creatorilor de Conținut - Hunedoara; Europäisches Projekt Entwicklungs Zentrum - Gratz; companii IT: HyperMedia - Cluj-Napoca; InteGreat - Cluj-Napoca; Amid Net - Craiova; Disted - București; Quartz Matrix - Iași etc., și, nu în ultimul rând, firmele de consultanță pentru atragerea de fonduri: B&S Training and Consulting - București și Envium - Cluj-Napoca.