Doamna „Sunt ministrul învățământului!”, un Cuza Vodă ratat!

„Gataaa, nu mai vorbește nimeni, nu mai tulbură nimeni! Cine vrea, să ridice mâna!” Vă sună cunoscut? Normal că vă sună! Toți am auzit așa ceva, sub o formă sau alta, când eram elevi, mai cu seamă prin clasele primare. O cerere legitimă a oricărui dascăl, nevoit să facă liniște pentru a-și ține lecția. După cum își poate închipui orice om care are ceva școală și care pricepe cât de cât ceea se întâmplă în jurul lui, așa ceva se întâmplă în orice clasă, din orice punct de la harta lumii, din negura istoriei, de când un adult s-a așezat în fața unor copii pentru a le preda materia numită Viață, adică suma materiilor cu care dascălii lumii împing omenirea mai departe.