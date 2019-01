DNA Oradea, ÎNGENUNCHEATĂ de Uniunea Naţională a Judecătorilor din România

Uniunea Naţională a Judecătorilor din România şi Asociaţia Magistraţilor din România condamnă "practicile abuzive" ce transpar din înregistrările de la DNA Oradea şi solicită investigarea activităţii din ultimii opt ani a acestei unităţi de parchet.





"UNJR şi AMR îşi exprimă consternarea şi condamnă ferm practicile abuzive ce transpar din conţinutul înregistrărilor recent apărute în spaţiul public din dialogul ce pare a fi o şedinţă de lucru a cinci procurori din cadrul Direcţiei Naţionale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Oradea şi solicită instituţiilor abilitate să verifice, prin prisma acestor aspecte grave, activitatea din ultimii opt ani a acestei unităţi de parchet", au precizat cele două asociaţii.

Potrivit sursei citate, din conţinutul discuţiilor transpare faptul că procurorii DNA Oradea, folosindu-se de autoritatea publică cu care au fost învestiţi, acţionând într-un mod planificat şi concertat, au deschis dosare penale judecătorilor din zonă cu scopul timorării acestora, pentru a obţine soluţii care să le fie favorabile.

"Astfel de acţiuni, dacă se dovedesc a fi reale, sunt de natură să deturneze brutal actul de justiţie, fiind inadmisibile într-un stat de drept. Ele trebuie, de aceea, investigate cu celeritate şi profesionalism, urmând ca, în cazul în care faptele infracţionale relatate sunt reale, cei vinovaţi să fie deferiţi justiţiei", subliniază UNJR.

Asociaţia precizează că "scopul declarat al procurorilor de la DNA Oradea de a "linişti" judecătorii şi de a-i face să le fie frică" reprezintă "o încălcare samavolnică şi concretă a independenţei judecătorilor, de o gravitate fără precedent, cu efectul vădit al încălcării drepturilor omului şi dispreţuirii dreptului persoanelor la un proces echitabil şi la o judecată dreaptă".

În acest context, UNJR şi AMR salută luarea de poziţie a Secţiei pentru judecători din cadrul CSM şi se alătură cererii adresate Inspecţiei Judiciare şi Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie pentru că acestea "să deruleze, cu maximă operativitate, cercetările care se impun, absolut necesare pentru protejarea efectivă a independenţei judecătorilor şi pentru garantarea respectării drepturilor cetăţenilor la o justiţie dreaptă".

“Desi vorbim de ani de zile despre derapajele din justitie, desi au aparut numeroase informatii in spatiul public despre sute de dosare ce vizau judecatori si procurori, tinute deschise ani in sir, despre interceptarea judecatorilor in timpul in care acestia judecau dosare DNA, despre incalcarea secretului deliberarii si anchete facute cu incalcarea flagranta a dreptului la aparare, este totusi socant sa auzi procurori DNA vorbind in 2018 despre “linistirea” judecatorilor si faptul ca trimiterea in judecata a unor judecatori va «baga frica» si in ceilalti judecatori. Daca faptele din discutie se confirma, o astfel de presiune este cea mai grava forma de incalcare a independentei justitiei, venita din interior si prin folosirea abuziva si distorsionata a legii chiar de catre cei chemati sa o apere, fapt ce nu poate ramane nesanctionat“, a declarat judecator Dana Girbovan, presedinte UNJR.

