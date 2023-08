DNA a deschis două dosare penale în cazul exploziei de la Crevedia, de sâmbătă. Procurorii investighează un eventual abuz în serviciu cu obținerea de foloase necuvenite. Anchetele au legătură cu autorizarea staţiei GPL deținută de Ionuț Daniel Doldurea, fiul primarului orașului Caracal, Ion Doldurea (PSD).

Parchetul General a deschis o anchetă, de asemenea, în cazul exploziei de la Crevedia. Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Alex Florenţa, a explicat că ancheta vizează infracțiunea încadrată la „Distrugere din culpă urmată de un dezastru, inclusiv moartea/vătămarea corporală a doua sau mai multe persoane”.

Conform sursei citate, urmărirea penală se desfăşoară cu privire la faptă („in rem”). Cu alte cuvinte, în acest moment nici o persoană nu este cercetată în mod deosebit și nu are calitate de suspect sau inculpat.

„Această etapă nu are caracterul formulării unor acuzaţii împotriva unei/unor persoane. Ci are doar semnificaţia instituirii cadrului procesual care permite strângerea de probe necesare pentru a evalua dacă s-a produs ori dacă nu s-a produs vreo faptă ce ar intra sub incidenţă penală.

Alte informaţii referitoare la stadiul anchetei nu pot fi puse la dispoziţie în conformitate cu prevederile art. 12, alin. 1, lit. e, din Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Având în vedere interesul major al opiniei publice, atunci când împrejurările vor permite, vom oferi detalii suplimentare”, mai transmite DNA.