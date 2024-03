Monden DJ Dony renunță definitiv la România, chiar dacă a făcut furori cu piesele lui







DJ Dony, care a fost votat cel mai sexy artist în 2010, a făcut furori cu piesele „Temptation”, „Sexy Thing” și „So Bizzare”, dar a decis să renunțe definitiv la cariera din România.

Dj Dony, pe numele său real Corneliu Constantin Donici, a fost votat în 2010 drept cel mai sexy solist în clasamentele adolescenţilor. El a devenit faimos datorită pieselor „Temptation”, „Sexy Thing” și „So Bizzare”, dar a decis să dispară din lumina reflectoarelor și să se axeze pe familie.

În urmă cu 2 luni, el și soția sa, Georgiana, au devenit părinți. Artistul a declarat că are planuri mari de viitor și că lucrează foarte mult în studio, dar că nu mai vrea să colaboreze cu cântăreții din România. Acesta a spus că nu se regăsește în melodiile românești.

DJ Dony nu se mai regăsește în România

„Nu am mai apărut pe sticlă, lucrez în studio foarte mult, sunt implicat în alte proiecte de Dj internaționale. Gusturile în România parcă s-au schimbat, este o muzică puțin mai tristă. Nu este pe placul meu. M-am nișat, am o grămadă de proiecte de Dj, fac mult afrobeat.Elenei Gheorghe i-am făcut ultima piesă în engleză. Am făcut o piesă pentru o lansare internațională recent, România nu mă reprezintă pe mine. Tot ce am făcut noi a fost în engleză, și piesa cu Andra, Bracelona tot în engleză a fost. Scriu muzică în limba română, dar nu este genul meu”, a spus Dony.

Muzica lui se ascultă și în ziua de azi

Artistul a mai spus că melodiile lui sunt ascultate și în ziua de azi atât în România, cât și în alte țări. El a declarat că mulți artiști s-au inspirat din piesele lui.

„Nu m-a copleșit succesul de atunci. Spun asta pentru că am lucrat zi de zi timp de șapte ani înainte în studio. Am lucrat la piese pentru trupa Akcent, am lucrat și pentru Andre. Atunci când a bubuit popcornul. Noi am fost primii care am dat trendul acesta cu popcorn, apoi au apărut Inna, Alexandra Stan și Edward Maya. Melodiile acelea se ascultă și acum în afară. În România se ascultă pop-ul acesta trist”, a mai spus el.

DJ Dony a devenit tătic

DJ Dony a povestit că are succes și în viața personală. El a devenit tătic de două luni și că asta este cea mai mare realizare.

„Am devenit tătic de două luni deja. Este cea mai mare realizare a mea băiețelul meu, în afară de muzica mea care s-a auzit peste tot în lumea asta. Nu cred că a scăpat vreun colțișor. Nu știu când se va mai auzi de România peste hotare cu muzica, este mai greu acum”, a mai spus acesta, potrivit Cancan.