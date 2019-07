Divorțul a fost înregistrat la 1 iulie, potrivit unui reportaj publicat astăzi de ziarul The New Straits Times. Potrivit ziarului malaezian o copie a certificatului de divorț al cuplului, care a apărut pe rețelele de socializare, este autentică.

Certificatul, care poartă antetul statului Kelantan și este marcat ca fiind copia soției, indică faptul că divorțul a fost realizat prin pronunțarea cuvântului „talak” de trei ori – cea mai severă și ireversibilă formă de divorț în Islam. Data divorțului a fost înregistrată în Singapore pe 22 iunie.

Divorțul survine la doar două luni după nașterea fiului celor doi.

Deși reprezentanții palatului regal nu a făcut niciun comentariu oficial cu privire la divorț, marți a fost dată publicității o declarație în care se stabilește utilizarea corectă a titlurilor regale.

Oksana Voevodina, născută în Rusia, și-a deschis luna trecută un cont pe rețeaua de socializare Instagram. Contul verificat are aproximativ 360.000 de urmăritori, mai multe postări prezentând fotografii cu aceasta și cu Sultanul Muhammad V, împreună cu descrieri lungi despre viața ei și despre modul în care s-a înfiripat cuplul.

Sultanul Muhammad V, în vârstă de 49 de ani, a avut puține apariții publice după ce a abdicat de pe tronul țării pe 6 ianuarie, devenind primul monarh din istoria Malaeziei care a făcut acest lucru.

Acesta a urcat pe tron ​​în decembrie 2016 și ar fi trebuit să dețină funcția cea mai importantă în stat timp de cinci ani, în cadrul unui sistem monarhic rotativ, împărțit de cele nouă case regale din țară.

În trecut, doamna Voevodina a scandalizat opinia publică din Malaezia, o țară musulmană conservatoare, după ce au apărut pe internet fotografii în care aceasta era îmbrăcată sumar.

