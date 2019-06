Divorț rapid la Hollywood. Un star de cinema s-a despărțit după doar patru zile

La trei luni de la nunta care a avut loc în Las Vegas, Nicolas Cage și Erika Koike sunt oficial divorțați. În realitate ei au stat împreună doar patru zile. Pronunțarea divorțului a fost făcută pe 31 mai de un judecător din Clark County, statul Nevada. Koike, o specialistă în machiaj, i-a cerut celebrului actor o pensie de întreținere pentru cele patru zile de mariaj, susținând că acesta i-a provocat dificultăți în cariera profesională. Căsătoria cu Erika Koike a fost a patra pentru Nicolas Cage.





La trei luni de la nunta care a avut loc în Las Vegas, Nicolas Cage și Erika Koike sunt oficial divorțați. Un judecător din Clark County, statul Nevada, a pronunțat divorțul pe 31 mai, Documentele depuse în justiție mai arată că Erika Koike nu i-a spus fostului ei soț că are antecedente penale. Specialista în machiaj urmează să apară în instanță în Las Vegas luna aceasta, fiind acuzată de conducere sub influența alcoolului.

„Înainte de a obține un permis de căsătorie și de a lua parte la ceremonie, (n.r.: Nicolar Cage și Erika Koike) au consumat alcool până au ajuns în stare de ebrietate. Astfel, când (n.r.: Koike) i-a sugerat lui (n.r.: Cage) că ar trebui să se căsătorească, el a reacționat din impuls și fără a înțelege impactul deplin al acțiunilor sale”, au declarat avocații starului.

Erika Koike, în vârstă de 34 de ani, i-a cerut actorului o pensie de întreținere pentru cele patru zile de mariaj, susținând că acesta i-a provocat dificultăți în cariera profesională. Nu se știe dacă solicitarea sa a fost admisă de judecător.

Căsătoria cu Erika Koike a fost a patra pentru Nicolas Cage. Actorul a mai fost căsătorit cu actrița americană Patricia Arquette, între anii 1995 și 2001, cu Lisa Marie Presley, fiica lui Elvis Presley, între august și noiembrie 2002, și cu fosta chelneriță Alice Kim, între 2004 și 2016.

În cei peste 30 de ani de carieră, Nicolas Cage a realizat peste 40 de filme, printre care se numără „Leaving Las Vegas/Părăsind Las Vegas-ul” (1995), care i-a adus un premiu Oscar pentru interpretare, şi „Wild At Heart/Suflet sălbatic” (1990), în regia lui David Lynch, recompensat cu Palme d’Or la Festivalul de Film de la Cannes. În 2010, actorul a filmat în România pentru pelicula „Ghost Rider – Spirit of Vengeance/Ghost Rider: Demonul răzbunării”, care a fost lansată în 2012. Nicolas Cage a revenit în România și în 2014 pentru a lucra la filmul „The Dying of the Light”, în regia lui Paul Schrader.

La sfârșitul săptămânii trecute, Nicolas Cage a primit trofeul Transilvania pentru contribuția la dezvoltarea cinematografiei mondiale la Transilvania International Film Festival (TIFF) 2019 de la Cluj-Napoca.

