Investițiile în inteligența artificială determină Microsoft să își reorganizeze cheltuielile și personalul. Compania a lansat un program de plecări voluntare pentru aproximativ 60.000 de angajați din Statele Unite, Canada, India și Marea Britanie. Oferta se adresează inclusiv unor persoane cu funcții de conducere, iar cei care aleg să plece vor încheia activitatea la 31 decembrie, potrivit CNBC.

Programul nu presupune concedierea automată a acestora, ci le oferă posibilitatea de a accepta voluntar încetarea raporturilor de muncă.

Microsoft a accelerat în ultimii ani dezvoltarea infrastructurii necesare serviciilor bazate pe inteligența artificială.

Compania a investit sume importante în centre de date și în extinderea capacităților de calcul, pentru a răspunde cererii tot mai mari din partea clienților. Prin intermediul infrastructurii sale cloud, Microsoft furnizează resurse de calcul unor companii precum OpenAI și Anthropic, precum și altor dezvoltatori de tehnologii avansate.

Creșterea cheltuielilor pentru aceste proiecte a exercitat presiuni asupra resurselor financiare ale grupului. În aceste condiții, conducerea Microsoft a început să caute noi soluții pentru reducerea costurilor și pentru menținerea disciplinei financiare.

Programul de plecări voluntare face parte din această strategie, în timp ce compania continuă să investească în inteligența artificială.

Noua ofertă este destinată angajaților eligibili din patru țări: Statele Unite, Canada, India și Regatul Unit. Potrivit informațiilor obținute de CNBC de la o sursă familiarizată cu situația, aproximativ 60.000 de persoane îndeplinesc condițiile de participare.

Inițiativa include mai multe categorii de salariați, de la personalul fără funcții de conducere până la angajați care ocupă poziții de vicepreședinte. Nu toate departamentele vor fi însă incluse în program. Anumite echipe din domeniile marketingului, vânzărilor și ingineriei nu vor beneficia de această ofertă.

Microsoft nu a stabilit o țintă privind numărul de persoane care ar urma să accepte plecarea voluntară. Prin urmare, cifra de 60.000 reprezintă numărul angajaților eligibili, nu numărul disponibilizărilor deja decise.

Conform informațiilor publicate de CNBC, salariații care îndeplinesc condițiile programului vor trebui să decidă în luna decembrie dacă acceptă propunerea companiei.

Persoanele care aleg să plece vor părăsi Microsoft la data de 31 decembrie 2026. Amy Coleman, vicepreședinte executiv și director pentru resurse umane al Microsoft, a transmis un mesaj intern prin care a explicat obiectivele inițiativei.

„Oferta de plecare voluntară reflectă o parte importantă a modului în care ne adaptăm abordarea schimbărilor: oferim mai multă flexibilitate şi, acolo unde este posibil, mai multe opţiuni angajaţilor pentru următoarea etapă a carierei”, a transmis Amy Coleman, vicepreşedinte executiv şi director pentru resurse umane al Microsoft, într-un mesaj adresat personalului.

Reprezentanta companiei a arătat că noua ofertă a fost concepută pornind și de la experiența programului de pensionare voluntară introdus anterior în acest an.

Compania a mai aplicat măsuri de reducere a personalului în cursul acestui an. În aprilie, Microsoft a lansat primul program de pensionare voluntară, destinat unor angajați din Statele Unite. La acel moment, aproximativ 7% dintre salariații companiei din SUA erau eligibili pentru ofertă. Potrivit informațiilor publicate de Microsoft în luna iulie, peste 30% dintre persoanele care îndeplineau condițiile au acceptat să părăsească grupul.

Tot în iulie, compania a anunțat eliminarea a 4.800 de locuri de muncă. Noul program are însă o amploare mai mare și se adresează inclusiv unor angajați aflați pe poziții de conducere superioare.

Inițiativa din aprilie era disponibilă persoanelor care ocupau funcții până la nivelul de director senior.

În schimb, actuala ofertă a fost extinsă și pentru angajații care ocupă poziții până la nivelul de vicepreședinte. Deocamdată, conducerea Microsoft nu a comunicat câți salariați estimează că vor opta pentru plecare în cadrul noului program.

Investițiile în inteligența artificială și dezvoltarea capacităților cloud au avut efecte asupra indicatorilor financiari ai Microsoft.

În trimestrul al doilea din 2026, compania a raportat un flux de numerar liber pozitiv de 19,64 miliarde de dolari.

Suma a fost cu 23% mai mică decât cea înregistrată în perioada corespunzătoare a anului precedent. În același interval, rivalii Microsoft din sectorul serviciilor cloud, Alphabet și Amazon, au raportat fluxuri de numerar libere negative.

Evoluția acestor indicatori reflectă presiunile financiare asociate investițiilor în infrastructura tehnologică. Pentru Microsoft, extinderea centrelor de date și a resurselor de calcul necesare serviciilor de inteligență artificială continuă să reprezinte o categorie importantă de cheltuieli.

Grupul american urmează să prezinte miercuri rezultatele financiare aferente trimestrului al treilea din 2026.

Raportarea are loc într-un moment în care investitorii urmăresc evoluția costurilor asociate proiectelor de inteligență artificială și impactul acestora asupra profitabilității companiei. În paralel cu extinderea infrastructurii tehnologice, Microsoft încearcă să reducă anumite cheltuieli operaționale, inclusiv prin programele de plecări voluntare.

Oferta destinată celor aproximativ 60.000 de angajați reprezintă cea mai recentă măsură din această categorie.

Numărul efectiv al persoanelor care vor părăsi compania va depinde însă de câți salariați aleg să accepte propunerea până la termenul stabilit.