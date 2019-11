E forfotă mare în comuna Pecineaga, autoritățile și localnicii par să nu mai aibă liniște până nu îl găsesc pe Iulică, dispărut sâmbătă seara din apropierea casei, pe strada unde se juca, dându-se cu rolele. Ieri, la primele ore ale dimineții, pompierii au pus în funcțiune motopompe de mare capacitate pentru a extrage apa din bazinele cu reziduuri ale complexului de porci, după ce câinii de urmă ajunseseră cu polițiștii în apropierea acestora, la doi kilometri de sat. Până acolo, fusese căutat peste tot. Există și varianta răpirii minorului, în imaginile surprinse de camerele de supraveghere ale comunei, fiind văzut camionul cu care niște comercianți vin să vândă covoare în sat. Politiștii au căutat și la niște familii nomade care cumpără fier vechi. Prin fața casei a fost văzută și o mașină colorată cu alb și roșu. Duminică seara, un localnic a adus la poliție rolele băiatului, le găsise pe câmp, pline cu noroi. În acel moment, s-au deschis mai multe piste de investigat.

Tatăl, acuzat că bea și joacă la păcănele

Copilul provine dintr-o familie nevoiașă, cu părinți divorțați. Iulică și sora lui, de 6 ani, au rămas în grijă tatălui și a concubinei acestuia, care, la rândul ei, are un copil. Claudiu Bițică locuiește în curte cu familia tatălui său. Bărbatul muncește cu ziua fiind zugrav. La audieri, fosta lui soție, care nu are un loc de muncă, și locuiește cu chirie, în sat, l-a acuzat pe Cornel că bea, își bate copiii și joacă la păcănele. Bărbatul a explicat însă că bea ca orice om și îi ceartă pe copii, ca orice tată, pentru năzdrăvăniile pe care le fac. Au ieșit zvonuri că în timp ce lumea îl căuta pe copil, tatăl acestuia ar fi fost la cârciumă să bea, informație infirmată de polițiștii care de sâmbătă seară nu au mai plecat de la Pecineaga. “Nu știu ce să cred. Nici nu mai am cuvinte să mai vorbesc. Mă gândesc, cineva l-o fi luat pe undeva mai departe de margine, și de-acolo să fi fost urcat într-o mașină și dus undeva”, spune, paralizat, tatăl lui Iulian.

Îi plăcea să facă pe exploratorul

Alexandru Iulian Iulian Bițică este elev în clasa întâi la școala generală din comuna Pecineaga. Din descrierile făcute de familie, copilul pare să aibă o formă ușoară de autism. Nu prea este sociabil, preferă să se joace singur. Îi place să facă pe exploratorul, sapă gropi în căutarea unor indicii, sau cazemate pentru a se apăra. Din urmele lăsate de role, reiese că Iulică a trecut canalul de irigații, care are o adâncime de doar 5 centimetri, apoi s-a întors. Nu este exclus să o fi luat pe câmp și, obosit, să își scoată rolele din picioare. Orice este posibil, spun anchetatori. Poate să fi fost răpit, călcat de o mașină sau să fi alunecat în fosa de dejecții. E o cursa contracronometru. Cu fiecare ora care trece, șansele ca băiețelul să fie găsit in viață, scad dramatic.

