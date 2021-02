Dramă după modelul ”Lover boy”. Despre Angela Balint, o femeie de 62 de ani din Petrila, toţi cei care au cunoscut-o nu au decât cuvinte de laudă. Angela Balint era una dintre sutele de mii de femei-erou soţii de mineri, care ţineau un cui bătut în tocul uşii de la intrarea în locuinţă, de care atârna o basma neagră, de doliu. Să o aibă la îndemână dacă venea cumva o veste rea de la mină, unde-i era plecat bărbatul să lucreze.

Din fericire, vestea rea nu a venit niciodată şi bărbatul ei, Andrei, a ieşit la pensie. Cei doi copii pe care îi aveau, crescuseră. Şi-a făcut fiecare rostul lui şi sunt pe la casele lor.

Pe data de 14 ianuarie 2021, Angela Balint nu a mai răspuns la telefon. Locuia singură. Copiii, la casele lor, iar soţul continua să lucreze şi după pensionare. Venea acasă doar o dată la două săptămâni. Fiul cel mare a insistat aproape toată ziua. Nu i-a răspuns nimeni. Apoi telefonul s-a închis.

Alarmat, fiul a sunat la 112. Ştia că mama sa suferea de diabet şi se temea să nu i se fi făcut rău singură în casă. La blocul unde locuia familia Balint s-au deplasat pompierii. Au spart uşa. Casa era goală. Angela Balint dispăruse. Fără să spună nimănui. Fără să-şi ia cu ea vreun un act. Pur şi simplu se evaporase, fără ca cineva să poată explica cum părăsise locuinţa găsită cu uşa încuiată şi ferestrele zăvorâte. Este văzută pe o cameră de supraveghere de la uşa blocului, cum intră, în jurul orelor 21,00. Avea un rucsac în spate. Pe aceeaşi cameră însă, nu se mai vede şi cum iese din bloc, ulterior.

În jurul orelor 23,30, Angela Balint postează pe o reţea de socializare mulţumiri pentru că primise de la cineva o reţetă de prăjituri. A fost ultimul ei semn. Familia s-a strâns degrabă la Petrila.

19 zile mai târziu, Angela Balint este descoperită spânzurată sub un pod de la ieşirea din oraş. Descoperită întâmplător de o femeie care trecea pe acolo şi care a văzut o haită de câini care a speriat-o. A dat cu o piatră în ei, dar nu au plecat. Atunci a văzut pe cineva atârnând într-un ştreang sub pod.

Primul indiciu: cartela de telefon

Fiul cel mare al Angelei Balint a descoperit în casă cutia unui telefon nou, dar şi suportul din plastic al unei cartele telefonice din care fusese decupată partea care se bagă în telefon. Bucata de plastic avea pe ea un indiciu extrem de important: numărul cartelei. Imediat, fiul cel mare al Angelei Balint a sunat la acel număr. Suna! O urmă de speranţă i-a răsărit în suflet. Doar o urmă. Telefonul suna în gol. Nu i-a răspuns nimeni. Timp de patru zile şi jumătate, telefonul a tot sunat în gol. Când a fost descoperită spânzurată sub pod, Angela Balint avea telefonul în buzunar.

Când au fost descoperite în casă cutia de la telefonul nou, despre care nici un membru al familiei nu avea cunoştinţă, dar mai ales suportul de cartelă cu numărul la care nu răspundea nimeni, a fost primul semn că ceva nu era în regulă. Angela Balint ascundea ceva. Ceva grav, care o făcuse să dispară de acasă, fără să dea cuiva vreo explicaţie.

Faptul că din casă lipseau telefonul, cartela, dar şi încărcătorul acestuia, dar mai ales că aparatul suna după atâtea zile, deci nu i se descărcase bateria, dădea o speranţă. Angela Balint, dintr-un motiv numai de ea ştiut, plecase de acasă şi se ascundea undeva. Undeva unde îşi încărca telefonul. Deci, undeva de unde voia să vorbească totuşi cu cineva, dar nu cu membrii familiei sale, soţul şi cei doi copii.

Angela este dată dispărută, dar poliţia nu o pune pe site-ul cu persoane dispărute decât cu două zile înainte de a fi găsită spânzurată. Timp de 17 zile, nu se ştie nimic de Angela. Doar faptul că aproape cinci zile, cel de-al doilea telefon, cel secret, cu care dispăruse de acasă, suna. Deci, era încărcat. Mai exact, cineva, cel mai probabil Angela, îl punea la încărcat. Nu era un telefon performant, aşa că bateria nu ţinea prea mult.

Al doilea indiciu: geanta în care nu mai erau banii

Văzând că poliţia din Petrila nu face nimic în acest caz, familia Angelei a început să o caute pe cont propriu. Împreună cu câţiva voluntari, au pornit să scotocească prin împrejurimi. Nu au găsit nimic.

Au început însă să curgă informaţii. Angela Balint părea că nu este chiar femeia blândă, cum o descriau toţi cnoscuţii, care merge să-şi vadă nepoţeii şi apoi îşi aşteaptă soţul acasă din două în două săptămâni. Angela Balint avea o viaţă dublă.

Când au scotocit prin casă, Andrei, soţul Angelei Balint şi-a adus aminte că aveau ceva bani, proveniţi din vânzarea casei părinteşti a femeii. Nici nu-şi mai aduceau aminte exact câţi bani erau. Oricum, între 10 şi 15 mii de euro. Îi ţineau într-o poşetă plată, sub salteaua patului. Au căutat acolo. Poşeta era. Banii însă, dispăruseră.

Al treilea indiciu: disperarea după un împrumut

Cercetările familiei au continuat. Una dintre cele două nurori ale Angelei Balint, la care se ducea aproape în fiecare zi, la nepoţei, inclusiv în ziua de dinaintea dispariţiei, şi-a amintit că a văzut-o, întâmplător, la coadă la intrarea în sediul unei bănci din centrul oraşului. A întrebat-o ce-i cu ea acolo. Angela Balint a minţit. A spus că aşteaptă o prietenă care intrase în bancă să-şi rezolve ceva treburi. Când a fost întrebată ce prietenă, s-a fâstâcit şi a plecat. Spunea că nu o mai aşteaptă, pentru că trebuie să se ducă la spital, unde deja întârziase.

Era evident că Angela Balint nu-şi aştepta nicio prietenă. Aştepta să intre chiar ea în sediul băncii.

După aceea s-a mai făcut un pas. Familia a aflat că un anume Sorin, cam de aceeaşi vârstă cu ea, fost coleg la mină cu Andrei, soţul Angelei, care acum se ocupa cu transportul de persoane în străinătate, a dus-o în mai multe rânduri la bancă. Dar nu-i spusese decât o singură dată ce caută acolo. Când femeia era într-o stare cumplită de agitaţie. A spus că pusese 5.000 de euro într-un cont greşit şi acum se grăbea să repare greşeala. Să-şi recupereze banii.

Pe data de 14 ianuarie, Angela Balint l-a căutat pe acest Sorin spunându-i că este disperată şi are nevoie urgentă de 500 de euro. Sorin i-a spus că este în Olanda, are maşina stricată şi are nevoie de bani ca să o repare, aşa că nu are de unde să-i dea.

Apoi, tot pe data de 14 ianuarie, a mai contactat mai multe persoane cunoscute, cărora le-a spus că are nevoie disperată de bani. Minim 500 de euro. Invoca tot felul de motive: fie că este bolnavă de cancer, fie că nu se simte deloc bine şi trebuie să meargă la spital. A căpătat cei 500 de euro de la cea căreia îi vânduse casa şi care nu-i achitase toţi banii pe ea.

Apoi a dispărut. Și mai apoi a fost găsită spânzurată sub pod.

Cea mai credibilă ipoteză

Aproape sigur, Angela Balint a fost victima unor escroci. Prin metoda „Lover boy”.

Cum se proedează? Se ia contact cu victima printr-o reţea de socializare. Apoi, sub o poză cu un bărbat chipeş, care este fie militar în armata americană, fie lucrător pe o platformă petrolieră, fie un om de afaceri aflat în călătorie căruia i s-au furat toate actele şi cărţile de credit într-o ţară în care autorităţile nu-l ajută cu nimic, se postează o poveste siropoasă. De regulă de dragoste. Şi victimei i se cer bani, pentru rezolvarea problemei. Aproape sigur, Angela Balint a căzut într-o astfel de capcană. Iar pe data de 14, cu siguranţă cel care o păcălise îi turnase o poveste de viaţă şi de moarte, care trebuia rezolvată rapid. De aceea era aşa de disperată să găsească banii.

Surse confidenţiale, ne-au informat că „vinovat” de povestea de dragoste este un medic ortoped. Sau cel puţin aşa s-a recomandat.

Acelaşi medic ortoped mai apare şi în alte poveşti de dragoste din zona Văii Jiului, ale căror victime sunt femei trecute de 55-60 de ani. Doar că, din fericire, celelate poveşti nu s-au încheiat tragic, precum cea a Angelei Balint. Victimele au rămas doar cu paguba materială şi un gol în suflet. Unele dintre ele încă mai au într-un colţişor al inimii, că, totuşi, ceea ce au trăit pe reţeaua de socializare a fost real şi chipeşul există şi chiar a avut nevoie de banii ei. Şi poate încă îl mai aşteaptă să dea vreun semn.

Putem deci presupune că nu este vorba despre nişte escroci din afara ţării, ci din zonă. În plus, moartea Angelei Balint are încă multe necunoscute care aruncă un semn de întrebare asupra sinuciderii, aşa cum încearcă autorităţile să închidă acest dosar.