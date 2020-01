Premierul Ludovic Orban a rostit de la tribuna Parlamentului, punctul de vedere al guvernului pentru alegerea primarilor în două tururi. La final, președintele PNL a spus că așteaptă moțiunea cu indiferență și că nu crede că aceasta va trece.

”Mecanismul de alegere a primarilor trebuie să fie un mecanism să aibă un minim control asupra localității lor, să ducă la dezvoltarea localității. Prin sistemul de alegere cu majoritate relativă, acest deziderat se poate realiza”, este de părere Ludovic Orban, în cuvântul său de la tribuna Parlamentului.

În sala de ședință au fost puțini parlamentari prezenți, timp în care premierul citea motivele angajării răspunderii.

”Nu să crească dependența populației față de primării și de primari, care au aruncat toate speranțele creșterii nivelului de viață în cele mai multe dintre comunitățile locale. Românii s-au săturat de demagogie, minciună și bătaia de joc administrată în ultimii patru ani de zile”.

”În sistemul propus este ales primar acel candidat care obține cel mai mare număr de voturi, meritul fiind că va avea 50 la sută plus unu dintre alegătorii care se prezintă la vot. Acest mecanism de vot, cel din prezent, este un mecanism care nu conferă un drept deplin cetățenilor dintr-o comunitate locală de a alege un primar care să aibă legitimitate pentru a conduce destinele comunității. Acest sistem de vot restrânge dreptul cetățenilor de a schimba un primar care nu și-a făcut treaba, care nu și-a respectat promisiunile electorale. Am să vă dau date, în alegerile locale din 2016 s-au ales primari candidați care nu au avut nici măcar 30 la sută din voturi, aproape 50 de candidați au fost aleși în condițiile în care nu au întrunit 30 la sută din voturi. Avem situații în care un primar a fost ales de 10 la sută din voturile exprimate. Peste 700 dintre primari au fost aleși în 2016, cu sub 50 la sută din voturi”.

”Un alt lucru pe care îl considerăm, extrem de important, în mecanismul de vot cu 50+1, atunci când un primar intră în turul doi, și câștigă, face o alianță care să confere și o majoritate în consiliul local care să îl asigure că va implementa promisiunile. În sistemul actual pot exista înțelegeri netransparente. Am văzut că PSD depune moțiune de cenzură. Sincer nu înțeleg asta. Pentru că 50 la sută dintre primarii PSD, au fost aleși cu 50+1, trebuie să susțineți acest sistem în două tururi. Poate aceste priamari nu mai au capacitatea de a luat 50+1, deși ați pompat toate resursele de la bugetul de stat, de la PNDL, fie din toate vacile de mulse, fără să aveți bani la buget. Puteți să băgați zece moțiuni și nu ne schimbați punctul de vedere, și nici a celor 82 la sută din români care doresc să aibă primari reprezentativi, și asta nu se poate realiza decât atunci când 50+1 dintre alegători decid cine să îi conducă”, a mai spus Orban.

