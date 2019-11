Discurs memorabil al fostului ministru al Agriculturii, Petre Daea. Înainte de a pleca de la minister, acesta a ținut un discurs în fața angajaților, prilej cu care nu a uitat să își aducă elogii, anunță observator.tv.

„ Inclusiv această sală are amprenta muncii noastre, inclusiv intrarea în minister are amprenta muncii noastre, inclusiv scările pe care urcăm are au amprenta muncii noastre, inclusiv becurile acestea care toate luminează”, a declarat Petre Daea, la momentul bilanțului.

Petre Daea a continuat discursul în fața foștilor subalterni, afirmând că :

„Sigur, sunt un om care îmi cunoaşteţi vârsta. Evident că în fiecare dintre dumneavoastră se pune întrebarea: Ce-i cu Daea? Mai gândeşte Daea? Mai acţionează? Mai poate sau nu? Eu vă spun un singur lucru. Mi-aţi dat o energie formidabilă”.

În timpul mandatului de ministru al lui Petre Daea au fost derulate o serie de proiecte pe care fermierii le-au apreciat, cum ar fi programul tomata, usturoiul, dar şi Alege Oaia. Pe parcursul mandatului său, Petre Daea a stârnit de multe ori reacții în mediul online pe tema declarațiilor sale care au vizat cormoranii, vacile sau oaia.

