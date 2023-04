Discursul lui Donald Trump, încheiat brusc după doar 25 de minute. Fostul președinte anunță că al Treilea Război Mondial este aproape

Marți, Donald Trump a mers la Tribunalul din Manhattan, unde a pledat nevinovat pentru cele 34 de capete de acuzare formulate împotriva lui. După ce s-a întors de la New York, fostul președinte a mers la reședința sa Mar-a-Lago din Florida unde a susținut un discurs.

Fostul președinte SUA, care a devenit primul șef de stat american pus sub acuzare, a urcat pe scenă în timp ce în difuzoare se auzea melodia „Proud to be an American” (Mândru să fiu american – n.r.). Timp de aproximativ 25 de minute, Donald Trump a vorbit despre războiul din Ucraina, despre o alianță puternică între China, Rusia și Coreea de Nord, dar și despre posibilitatea izbucnirii celui de-al Treilea Război Mondial.

Fostul șef de stat a lansat acuzații și la adresa actualului președinte, Joe Biden. Toți cei prezenți în sală se așteptau ca acest discurs să fie unul lung, așa cum îi este caracteristic lui Trump, însă lucrurile au stat diferit de data aceasta. Fostul președinte a părăsit scena brusc, la mai puțin de jumătate de oră de la începerea discursului. Observatorii susțin că reacția lui Trump ar putea fi un indiciu că acesta nu este în cea mai bună formă și ar putea fi nemulțumit de modul în care au decurs lucrurile în sala de judecată.

Donald Trump pledează nevinovat. Discurs spumos după ce a ieșit din sala de judecată

La reședința sa din Palm Beach, Florida, fostul președinte a susținut că nu se aștepta ca vreodată să fie acuzat. Mai mult decât atât, el spune că nu a făcut decât să își apere țara. Discursul său de marți seara nu a fost cu mult diferit față de cele obișnuite, singura diferență fiind durata. De data aceasta, Trump a vorbit mai puțin de jumătate de oră, însă a adus multe acuzații.

„Nu am crezut niciodată că așa ceva se poate întâmpla în America. Singura crimă pe care am comis-o a fost aceea de a apăra fără teamă națiunea noastră împotriva celor care caută să o distrugă.

Este o insultă la adresa ţării noastre, lumea râde deja de noi. sistemul nostru de justiţie a devenit neleguit. Acest caz n-ar fi existat dacă nu erau alegerile din 2024. Acum, există o interferenţă electorală masivă la o scară nemaiîntâlnită până acum”, a spus Donal Trump în discursul său.

Fostul președinte american îl acuză pe Joe Biden și susține că dacă el ar fi fost în fruntea statului, nu ar fi permis nimic din ceea ce se întâmplă acum în Ucraina. Trump este de părere că sunt mai aproape ca oricând de izbucnirea celui de-al Treilea Război Mondial, dar mai ales de o catastrofă nucleară.

Donald Trump a adus acuzații și la adresa lui Alvin Bragg, procurorul districtual din Manhattan. Atacuri au fost lansate și asupra judecătorul desemnat pentru cazul său, Juan Merchan, numindu-l „un judecător care îl urăşte pe Trump, cu o soţie şi o familie care îl urăsc pe Trump”.

Discursul fostului președinte, întrerup pe mai multe canale media

Mai multe posturi de televiziune au decis să întrerupă transmisiunea în direct de la Mar-a-Lago, în timp ce Trump vorbea despre acuzațiile care i se aduc și despre ce s-ar fi întâmplat dacă el ar fi fost acum președintele Americii.

Postul MSNBC nu a transmis nimic din discursul fostului șef de stat, Rachel Maddow explicând că vor fi monitorizate comentariile, în cazul unor noutăți.

„Acesta este practic un discurs de campanie în care el repetă aceleaşi minciuni şi acuzaţii împotriva celor pe care îi percepe ca duşmanii lui. Îşi prezintă lista sa obişnuită de nemulţumiri. Noi nu considerăm că asta este neapărat demn de un program de ştiri şi există un cost pentru noi”, a spus Maddow, potrivit news.ro.