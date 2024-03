Social Director în BNR cu aproape 1 milion de lei economii. Ce avere are Ionel Nițu







Ionel Nițu, director în BNR are un teren intravilan în București de 26 de metri pătrați. De asemenea mai are un teren din aceiași categorie, tot în Capitală de 14 metri pătrați. Deține și 40% dintr-un alt teren de 21 de metri pătrați. În București acesta mai are alți 28 de metri pătrați.

În Mangalia, alături de soție are 28 de metri pătrați de teren intravilan. Economistul are și un apartament în București de 80 de metri pătrați. De altfel, acesta mai deține un alt apartament în capitală de 59 de metri pătrați.

Director cu 7 apartamente, dintre care unul la Brașov și unul la Constanța

Alături de soție are 40% dintr-un alt apartament din București de 61 de metri pătrați. Tot cu soția acesta este coproprietarul unei case în Capitală de 284 de metri pătrați. De asemenea cei doi mai dețin un alt apartament de 71 de metri pătrați în București. Totodată au și un apartament de 12 metri pătrați, tot în București.

Economistul are și un apartament la Brașov de 70 de metri pătrați. Iar la Constanța are și acolo un imobil de 40 de metri pătrați pe care îl deține alături de soție. La capitolul mașini acesta deține două volkswagen-uri. La capitolul bijuterii, economistul a strâns astfel de obiecte în valoare de 16.700 de euro.

Bijuterii și tablouri de zeci de mii de euro

De asemenea are și tablouri în valoare de 17.200 de euro. În materie de conturi, Nițu are aproape un milion de lei în conturi și 678 de euro. De asemenea directorul are și acțiuni la Erste Group în valoare de 14.858 de lei. Tot la Erste mai are acțiuni în valoare de 7.000 de euro.

În materie de credite, acesta are două în valoare totală de peste 57.000 de lei cu data scadentă în 2026. Cât privește veniturile sale, acestea sunt o nebuloasă și în cazul său. Cu toate acestea soția câștigă 194.578 de lei pe an, ca angajat al Băncii Comerciale Române.