Social Director în BNR, adevărat latifundiar. Zeci de mii de metri pătrați de teren cumpărat







Olteanu Maria Elvira, director în BNR, are mai multe terenuri agricole de câteva zeci de mii de metri pătrați. Primul dintre ele se află în Argeș, în comuna Sălătrucu, și are 8.000 de metri pătrați. Economista îl deține alături de soț.

De asemenea , cei doi mai au un alt teren agricol în aceiași localitate de 10.203 metri pătrați. Tot acolo, soții Olteanu au mai cumpărat și un teren de 38.377 de metri pătrați. De asemenea cei doi dețin și un teren intravilan în același loc, de 456 de metri pătrați. Tot la capitolul teren agricol, soții Olteanu mai au în Sălătrucu un alt teren de 2334 de metri pătrați.

Totodată tot acolo mai au o altă parcelă de 2638 de metri pătrați. Totodată în 2021 cei doi au cumpărat un teren intravilan mai mare de 2959 metri pătrați.

Director cu 15 terenuri

La care se mai adaugă alte două parcele de peste 1200 de metri pătrați. La București soții Olteanu au un teren intravilan de 105 metri pătrați. De asemenea tot aici cei doi au mai cumpărat 92 de metri pătrați. În Sinaia economista deține alături de soțul ei 516 metri pătrați de teren intravilan.

De asemenea cei doi au și în Predeal o parcelă de 112 de metri pătrați. Și la capitolul imobile, soții Olteanu stau foarte bine. Asta deși 4 din cele din apartamente ale familiei sunt trecute pe numele soțului. Cei doi au împreună doar un apartament în Brașov de 84 de metri pătrați. Celelalte patru apartamente din București sunt pe numele lui Nicolae Olteanu, soțul directorului de la BNR.

Peste 400.000 de lei investiți în pensii

La capitolul mașini, Maria Olteanu are un Infiniti. În ceea ce privește banii puși de-o-parte, aceasta are peste 100.000 de lei în mai multe conturi. Dar fondurile pentru pensii sunt doldora, acolo se găsesc peste 400.000 de lei. Economista are și mai multe credite care însumează peste 90.000 de euro.

Și unul de 4440 de lei. La capitolul venituri, salariul acesteia este o nebuloasă, dar câștigă dintr-un contract de închiriere 18.000 de euro. Soțul care lucrează la o altă bancă încasează 223.493 de lei.