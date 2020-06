12 iunie

Diogene, cel care căuta oamenii cu lumânarea. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 12 iunie s-au născut Anne Frank, George Bush, Anthony Eden, Irwin Allen, Anselm Rothschild, David Rockefeller, Chik Corea, Otto Skorzeny, Alexandru Balaci, Adrian Enache, Aurora Leonte, Petru Vintilă, Achim Mihu.

În calendarul creştin-ortodox, pe 12 iunie sunt Sfinţii Onufrie cel Mare şi Petru Atonitul.

Tradiţional, în ”Kalendar” este sărbătoarea Nunta Şoarecilor, unul dintre reperele ritmului agricol. „Până cu o săptămână înaintea acestei zile trebuiesc sfârşite din semănat sau pus: păpuşoiul, cartoafele sau barabulele şi seminţurile de legume. În săptămâna de dinainte se poate semăna hrişca, iar după 12 iunie nimic altceva” (părintele Marian, citat de Pamfile în SLR, 1997, pagina 58)

Dacă plouă – nu vor fi şoareci care să strice recolta! Nu se sparg lemne. De aici încolo nu se mai poate semăna nimic, că nu iese. Se ţine de femei, care nu gătesc şi nu spală, ca să nu piardă legumele din grădină şi să nu fie grindină.

Am primit enorm de multă corespondență. La fel ca cele 91.000 de emailuri primite la începutul pandemiei, mi se solicită horoscoape personale, ceea ce nu fac. În perioadele grele, de crize și încercări dureroase oamenii se adresează astrologilor, pentru o speranță și consiliere calificată. Totuşi, o să răspun unei adolescente pe care o chinuie vârsta şi unele întrebări. Familia ei şi ea, sunt Martori ai lui Iehova şi bătrânul, supraveghetorul sau ce au pe acolo, le-a spus că nu este indicat să consulte horoscopul din ziare și de la televiziuni. Excepție face Horoscopul lui Dom’ Profesor de la EVZ. Mă întreabă pe mine de ce. Probabil din cauza discursului cultural și al unui umor pe care nu îl ascund deloc. Eu dau sfaturi bune, nu fac pe baba care ghicește viitorul, poate de aceea.

„Lumea este mare, eu sunt foarte mic, Unii beau din ceaşcă, alţii din ibric!” Asta mi-a trecut prin cap după ce am citit întrebarea fetei, o vorbă a lui Nastratin Hogea.

Astrologii adevăraţi sunt nişte profesioniști redutabili. Sunt nişte „lucrători sociali” mai compleţi, mai pregătiţi, decât psihologii, sau sociologii, spunea Carl Gustav Jung.

Astrologia se învaţă prin practicarea ei. Poţi să absolvi şcoli mari ca, de exemplu „Kepler” în State, care este acreditată de stat, sau mult mai discreta ”Madrasse Omar Khayyam”, în Orient, aflu că s-a mutat la Jaipur – ei bine, nu este de ajuns, ai învăţat ceva, dar nu ştii!

Tutorele meu, Derek Parker, îmi spunea: „după primele zece mii de horoscoape începi să înveţi astrologie!” În acest timp gândirea se rafinează, lucrul cu simbolurile deschide capacitatea de a descifra lucrurile ascunse, caracterul oamenilor devine o carte deschisă, iar viitorul nu mai este o surpriză! Devii astrolog! Așa cum am spus adesea, recunosc viitorul, când îl văd!

Se pare că există o conspiraţie mondială de a ţine sub control astrologia şi mai ales legăturile dintre astrologii puternici şi oamenii de stat.

În decursul istoriei au existat multe „cupluri” de succes dintre un rege, regină, preşedinte şi un astrolog important. De exemplu, Elisabeta I și John Dee. La naşterea Lui Iisus au asistat trei Regi-magi, puternici astrologi, care urmăreau Steaua, semnele cerului. În Biblie se spune: „Dumnezeu a zis: „Să fie nişte luminători în întinderea cerului ca să despartă ziua de noapte; ei să fie nişte semne care să arată vremurile, zilele şi anii”, Geneza, 14.

„…nişte semne care să arate vremurile...” – cu acest lucru se ocupă astrologia, cu studiul timpului. Iar cine să interpreteze „semnele” decât cei pregătiţi să facă acest lucru, dacă nu astrologii? Clericii nu se ocupă cu aceste lucruri. Ba mint, până în secolul VIII, preoţii creştini întocmeau horoscoape! Apoi a ieşit o bulă papală prin care se interzicea să se mai ia bani pentru horoscoape, ca fiind păcatul lui Simon magul, adică este păcat capital ca un cleric să ia bani pentru un serviciu spiritual. Aşa că nu s-au mai făcut horoscoape. Pe gratis?!

Apoi, hai să fim drepţi, nu vă daţi seama ce avantaj enorm poate avea un conducător, sau oricine, dacă este avertizat din timp de unele lucruri, de caracterul şi slăbiciunile celor cu care se întâlneşte şi negociază, de unele evenimente care se pot întâmpla, de zile faste când trebuie să atace şi zile nefaste când trebuie să-şi ţină gura…

În prezent politica s-a schimbat de către complotişti. În general vorbind. Nu se mai înalţă ruguri sau se asasinează persoana incomodă. Dar se face mişto, se batjocoreşte adversarul incomod, cu toate posibilităţile media posibile. Sau măcar se încearcă.

Când m-am despărţit de Mircea Eliade mi-a făcut cadou o pipă, pe care am îngropat-o acum vreo doi ani la rădăcina unui nuc, aici, la Drajna de Sus. Mai am una, una mai mica, dar mai frumoasă, mi-a spus că mi-o dă pentru că am mâinile mici. Mă uit la ea, este pe birou, lângă globul imens de cristal al lui John Dee. Profesorul s-a ridicat, lungan şi adus puţin de spate, apoi s-a întors spre mine brusc, după câţiva paşi, aşa cum făcea el, cu toată fiinţa: „Ascultă, Radule, nu te băga în troacă, că te mănâncă porcii!”

Încerc să ţin seama de sfatul Profesorului, de aceea m-am pustnicit, pentru că aceasta a fost mereu, istoric vorbind, singura reacţie a unui astrolog, refugiul în turnul de fildeş, aşa se pare că au făcut toţi care căutau ceva, adevărul, înţelegere lui Dumnezeu, sau se căutau pe ei înşişi!

Revenind la întrebarea fetei aceia. Unii refuză transfuzia de sânge din cauze religioase, alţii nu-şi iau cardul de sănătate, alţii lucrează duminica, unele nu fac avorturi, altele merg îmbrobodite pe căldura asta, alţii nu mănâncă porc şi au cârlionţi… „Lumea e diversă, nu’nţeleg nimic, Peştele cel mare înghite pe cel mic!” altă vorbă a lui Nastratin Hogea!

Dacă vă trece o convingere religioasă care interzice astrologia, nu trebuie să păcătuiţi, nu-mi citiţi horoscopul! Cu toate că prezenţa horoscopului în coloanele ziarelor, la radio, tv şi pe net este considerată de casele mari ca un semn de democraţie şi toleranţă. Dictaturile şi fundamentalismul religios nu acceptă astrologia. Astrologia conţine un adevăr universal care deranjează pe tirani!

Chiar dacă nu „credeţi” în astrologie, citiţi-mi horoscopul! Aici trebuie să fac o paranteză şi să spun că nu trebuie să crezi în astrologie, ci să o foloseşti ca pe o sapă, o lingură, sau un halat. Este folositoare, utilă ca o uneltă socială, este un buletin meteo social, nu este o religie… şi până la urmă eu zic ca horoscopul meu este pentru o zi, ca o lumânare a lui Diogene, cel care căuta oamenii cu lumânarea, ziua, căutați oamenii din voi înșivă, pentru că, nu-i aşa mâine este, în definitiv, o altă zi!