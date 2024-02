Cum l-a cucerit Magdalena pe Dinu Maxer. Ar putea ajunge curând la altar

Dinu Maxer și Magdalena Chihaia formează un cuplu de un an și au planuri mari de viitor. Recent, bruneta a declarat că artistul a fost impresionat de bucuria și seriozitatea ei. Acesta a spus că au fost prieteni la început și că asta a contat foarte mult.

Cum s-a îndrăgostit Dinu Maxer de Magdalena

Magdalena: „Nu mi-a pus nimeni întrebarea aceasta, recunosc. Cred că prin felul meu de a fi și prin bucuria pe care o am în fiecare zi. Îmi iubesc la fel de mult profesia cum și-o iubește el.”

Dinu Maxer: „Noi am fost prieteni la început, așa că m-am îndrăgostit de aceste calități ca prieten. În momentul în care am cunoscut femeia Magdalena Chihaia, atunci am fost dat pe spate”.

Cei doi au declarat că au fost prieteni înainte de a forma un cuplu și că au avut ocazia să se cunoască mai bine.

„Da, am ajuns să ne cunoaștem mai bine. Știam fiecare ce idealuri are, ce îi place, ce nu, și a fost mai ușor puțin.”, a spus Magdalena. „Nu am mai dat testul acela. Ce se întâmplă dacă suntem ok în intimidate, dar nu în realitate. Am trecut înainte testul acesta și a fost important”, a declarat fostul soț al Deei Maxer.

L-a cunoscut când finaliza actele de divorț

Magdalena a mai povestit că l-a cunoscut pe Dinu când finaliza actele de divorț și că a încercat să-i fie alături. Artistul a recunoscut că iubita sa a reușit să-l facă să se bucură de viață din nou și să trăiască fiecare clipă.

„Eu l-am cunoscut pe Dinu când finaliza actele de divorț. Nu a fost o perioadă foarte drăguță pentru el și am simțit să-i fiu alături ca prietenă. Apoi am mai avut eu momente în care am fost dezamăgită, iar el știa să fie lângă mine să mă încurajeze”, a spus Magdalena. „Mă scotea la salsa, mereu avea grijă de mine. Am văzut că față de ceilalți prieteni, ea este un om extraordinar care știe să fie prieten”, a continuat Dinu.

Magdalena vrea să se căsătorească cu Dinu Maxer

Magdalena a mai spus că a știut din prima clipă că vrea să se căsătorească cu Dinu. Aceasta a declarat că nu intra într-o relație cu el dacă nu simțea că este alesul. „În momentul în care m-am cuplat cu el știam exact ce îmi doresc. Altfel nu mă cuplam”, a spus Magdalena pentru Cancan.