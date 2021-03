Dinamo București nu a plecat decât cu un singur punct din deplasarea de luni seară, de la Voluntari, iar Jerry Gane avertizează că alb – roșiii vor avea viață grea inclusiv în play-out.

Chiar dacă dinamoviștii au evoluat mai mult de jumătate de oră cu un om în plus pe teren, în confruntarea de pe stadionul „Anghel Iordănescu” din Voluntari, Jerry Gane nu își poate explica lipsa de inspirație a oamenilor săi din linia ofensivă.

„Nu sunt mulțumit. În ultimele treizeci de minute am forțat atât cât am putut, dar nu am reușit să marcăm. Aceasta este marea noastră problemă de câteva etape. Nu am găsit o soluție ca atacanții să fie mai inspirați și să înscrie goluri” și-a turnat singur cenușă în cap tehnicianul în vârstă de 49 de ani.

Construcția jocului îi dă bătăi de cap lui Gane

Antrenorul principal al grupării din „Șoseaua Ștefan cel Mare” recunoaște că elevii săi se confruntă cu serioase dificultăți la construcția jocului și se teme ca Steliano Filip și ceilalți coechipieri ai săi să nu aibă surprize neplăcute în play-out.

„E un punct care nu ne ajută foarte mult. Trebuie să luptăm în continuare, altfel ne vom face viața tot mai grea. În momentul în care punctele se vor înjumătăți, va fi din ce în ce mai greu pentru noi” este viitorul sumbru pe care îl prefigurează Jerry Gane.

Fabbrini, încrezător că alb – roșiii pot salva acest sezon

Diego Fabbrini, experimentatul italian din lotul trupei din „Groapă”, crede că alb – roșiii pot să salveze încă acest final de sezon prin cucerirea Cupei României. Fotbalistul de 30 de ani spune însă că e nevoie de o schimbare rapidă de atitudine.

„Mai avem multe meciuri și putem să ne schimbăm poziția din clasament. Este o situație complicată, însă nu este încă nimic pierdut. E necesar să schimbăm ceva” și-a încurajat Fabbrini colegii.