Dinamo caută un nou antrenor. Deja au început negocierile

Dinamo îl vrea pe Robert Prosinecki, care a evoluat de-a lungul carierei pentru Real Madrid, Barcelona sau Steaua Roșie Belgrad, ca antrenor. El a adunat 14 de selecții în naționala Iugoslaviei (4 goluri) și 58 în naționala Croației (11 goluri).

Prosinecki s-a retras în 2004, după ce a jucat pentru echipele Dinamo Zagreb, Steaua Roșie Belgrad, Real Madrid, Oviedo, Barcelona, Sevilla, Croația Zagreb, Hrv Dragovoljac, Standard Liege, Portsmouth, NK Olimpija și NK Zagreb.

Robert Prosinecki, căutat de Dinamo

Fostul coleg al lui Gică Hagi s-a despărțit în septembrie de echipa croată NK Rudes, iar Dinamo i-a propus o ofertă de nerefuzat. Echipele antrenate până acum de Prosinecki: naționala Croației (antrenor secund), Steaua Roșie Belgrad (62 de meciuri), Kayserispor (de două ori – 67 de meciuri), naționala Azerbaijanului (23 de meciuri), naționala Bosniei-Herțegovina (22 de meciuri), Denizlispor (9 meciuri), NK Olimpija (8 meciuri) și NK Rudes (7 meciuri).

Dinamo speră ca Prosinecki să salveze clubul de retrogradare. „Câinii” se află pe locul 15 în clasament, cu doar 10 puncte adunate în 17 etape. La meciul cu Sepsi Sf. Gheorghe (luni, ora 20:00, în etapa a 18-a din SuperLiga), Dinamo va fi probabil antrenată de Sorin Colceag și Iulian Mihăescu, potrivit Digisport.

Antrenorul care a refuzat-o pe Dinamo

După despărțirea de Ovidiu Burcă, Dinamo l-a căutat și pe Florin Maxim, tehnicianul echipei Corvinul Hunedoara (Liga 2), dar acesta refuzat oferta. Maxim a explicat că nu situația lui Dinamo din clasament (penultimul loc, cu doar 10 puncte) l-a făcut să respingă oferta primită. El a declarat că are alte planuri de viitor.

Are alte planuri de viitor

„Da, așa este, au fost ceva discuții cu cei de la Dinamo, dar nu am avansat pentru că eu am spus stop din start. Am promis, încă de când am venit aici la Hunedoara, că mă voi implica total în acest proiect și vreau să-l duc până la capăt.Sincer, e tentant pentru orice antrenor un astfel de interes, dar nu era momentul acum. Vreau să o iau pas cu pas în această meserie. Îmi doresc să ajung un nume în antrenorat, dar nu mă grăbesc.

Cât despre situația de la Dinamo, pe mine nu mă speria. Sincer, o situație grea a fost și când am venit la Corvinul și echipa era în Liga 3, avea alt nume. Dar am știut ce vreau și am adus lucrurile pe făgașul bun până în acest moment. Le mulțumesc celor de la Dinamo pentru că s-au gândit la mine și le doresc să-și atingă obiectivul din acest sezon”, a spus Florin Maxim.