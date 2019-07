Dinamo a început catastrofal noul sezon al Ligii I și agonia echipei din Ștefan cel Mare pare că va continua.

Trei ultrași au pătruns pe teren

În prima etapă, la Ovidiu, formația antrenată de Eugen Neagoe a fost strivită de Viitorul, scor 0-5. Gabi Iancu (9 și 69), George Ganea (48), Andreas Calcan (66) și Eric de Oliveira (70) au semnat golurile unei victoriie fantastice pentru dobrogeni. Ultrașii dinamoviști n-au suportat umilința și au încercat să oprească dezastrul. După golul de 3-0, trei dintre ei au intrat pe gazon, după ce au rupt gardul de protecție.

Lui Neagoe i s-a cerut demisia

Meciul a fost întrerupt timp de 20 de minute, până când forțele de ordine și organizatorii au restabilit ordinea. Eugen Neagoe a debutat pe banca dinamovistă, la această catastrofă, iar fanii i-au cerut deja demisia. Câțiva suporteri ai „roș-albilor”, prezenți la Ovidiu, și-au propus ca, la revenirea în București, să se ducă la hotelul deținut de Ionuț Negoiță, pentru „a face deranj”. Însă, ulterior s-au răzgândit.

„Nu a mers nimic, a fost o rușine”

„Sincer, nu avem niciun alibi, nu putem vorbi despre absolut nimic. A fost o ruşine ce s-a întâmplat pe teren în această seară. Ce să le transmit fanilor? Din primul moment când am venit aici nu m-au dorit. Din ce îmi aduc aminte, Dinamo de doi ani de zile nu a intrat în play-off”, a spus antrenorul Eugen Neagoe.

Nu demisionează

El a mai precizat că nu ia în calcul demisia. „Nu m-am gândit la demisie. Am pierdut de o manieră ruşinoasă, dar sunt convins că lucrurile se vor îndrepta. Avem un meci peste cinci zile şi putem să ne revanşăm, putem spăla ruşinea din această seară. Nu a mers nimic, a fost o ruşine, o umilinţă şi îmi asum tot ce s-a întâmplat. Nu am putut să arătăm ce putem, a fost seara Viitorului, îi felicit pentru ce au jucat.”

Negoiță pleacă într-o lună

Ionuț Negoiță a anunțat că vrea să-și vadă de afaceri și să renunțe la echipa din Ștefan cel Mare. Finanțatorul a spus că el a investit destul de mult, într-o societate aflată în colaps.

„În scurt timp nu vor mai avea pe cine să înjure”

„Poate că de aici încolo vor fi performanțe. Dacă suporterii vor ca Dinamo să aibă un viitor strălucit, să lupte pentru stadion. Ei îl înjură pe Negoiță, dar în scurt timp nu vor mai avea pe cine să înjure. Eu sunt de vină că nu merg lucrurile? Am făcut totul cu sufletul la Dinamo, dar și cu foarte mulți bani. Îmi reproșez că am dat foarte mulți bani pe acțiunile unei societăți în moarte clinică, apoi pe datoriile acestei societăți. Apoi mi-am dat seama că orice lucru are o limită, nu pot să investesc la nesfârșit”, a spus finanțatorul la GSP Live. Negoiță vrea să vândă clubul, de doi ani, și a anunțat că, în maximum o lună, va scăpa de Dinamo. „Eu caut soluții dedoi ani de zile în ceea ce privește vânzarea clubului. Voiam să-mi recuperez măcar o părticică din ce am investit. Negociez cu trei entități, iar în maximum o lună, Dinamo va avea alt proprietar! Sunt români, dar nu pot să dau alte detalii. O să vedeți că n-o să mai fiu la Dinamo.”

