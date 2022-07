Din ce în ce mai puțini părinți și copii mai cred că meseria este brățară de aur. Ce licee aleg absolvenții

Faptul că atât părinții, cât și absolvenții nu mai cred într-o meserie învățată într-o școală tehnologică o arată greutatea cu care liceele reușesc să realizeze planul de școlarizare. Directorii, care bat școlile gimnaziale încă de la începutul anului școlar, aproape că nu mai știu ce strategii să adopte să îi aducă pe absolvenții de gimnaziu la școala profesională.

Nici măcar avantajele oferite de învățământul profesional dual (bursa profesională lunară de 200 lei oferită de către stat, dublată de bursa oferită de către agentul economic) nu mai sunt un motiv suficient. După prima etapă de înscrieri, cel puțin în două licee tehnologice cu tradiție din județul Olt, au rămas locuri neocupate. 8 iulie a fost data limită pentru prima etapă de înscriere la școala profesională, potrivit Adevărul.

În acest an este mult mai greu, pentru că notele la Evaluarea Națională au fost mari, iar părinții deja își văd copiii admiși la licee teoretice. Visează la un astfel de loc chiar și copiii cu 5 sau chiar mai puțin de atât la Evaluarea Națională, iar speranțele lor sunt nimic altceva decât disperare pentru directorii liceelor tehnologice care au în oferta de școlarizare multe clase la învățământul profesional.

65 de dosare pe 120 de locuri

Liceul Tehnologic „Alexa Marin“ a avut, ca în fiecare an, calificări diverse. A fost în schimb greu să completeze numărul de locuri. „65 de dosare pe 120 locuri“, sintetizează directorul Valeria Diaconu admiterea din acest an. Speranța este că locurile se vor ocupa după perioada de corigențe și după înscrierea la liceu.

Copiii au ocolit calificarea frezor-rabotor-montezor. Cea mai cerută a fost, ca în fiecare an, clasa de mecanici auto, cu a doua opţțune – tinichigiu. Liceul are speranțe să înscrie suficienți elevi pentru a face și clasa de electrician exploatare stații de distribuție electrice, pentru care are un parteneriat cu agentul economic CEZ Distribuție.

Lista agenților economici care sprijină liceul pentru stagiile de practică este mult mai lungă, oferindu-le tinerilor la absolvire și locuri de muncă, însă nici acest argument nu mai este suficient.

Abandonul școlar

Realitatea este aceea că a devenit extrem de greu să se realizeze planul de școlarizare, crescând în același timp un alt pericol: abandonul școlar. Directorul Valeria Diaconu a spus că a avut discuții cu directori de școli gimnaziale. El a vrut să meargă în județ să recruteze elevi pentru profesională, însă nu un singur răspuns a fost de genul: „nu îl/o mai lasă la școală după gimnaziu“.

Mai mult, în medie, câte trei elevi dintr-o clasă abandonează după primul an la școala profesională. Abandonul se întâlnește chiar și la repetenții din anul III de profesională, deși elevii se află la doar un pas de a obține diploma de calificare într-o meserie din cele foarte cerute pe piața muncii.

Calificările din domeniul ospitalității, de la an la an mai căutate

Vestea bună vine de la Liceul Tehnologic Economic „P.S. Aurelian“ din Slatina. La clasa de ospătar a fost mare concurență pe cele 24 locuri. S-au înscris elevi cu medii peste 8 și chiar peste 9 la absolvirea gimnaziului, iar unul dintre candidați a reușit chiar media 7,85 la Evaluarea Națională.

Pentru că numărul celor care au optat pentru clasa de ospătar a fost peste numărul de locuri disponibile, elevii cu medii de admitere sub primele 24 au fost de acord să se înscrie la clasa de hotelărie. La finalul ultimei zile de înscrieri din prima etapă reprezentanții liceului s-au liniștit, cele mai multe clase fiind deja ocupate, ospătar, hotelărie, frizer-coafor, bucătar.

Liceul Tehnologic „P.S. Aurelian“ nu sunt clase de dual. Elevii aleg an de an calificările de aici, fie de liceu, fie de școală profesională, pentru că ajung foarte repede să-și câștige primii bani.

Cei care au împlinit 16 ani chiar se angajează pe perioada verii în restaurante din oraș sau chiar de pe litoral, industria ospitalității fiind în continuă expansiune.