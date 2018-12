Funcționează DIETA ce se bazează pe GRUPA SANGUINĂ?

O teorie care a avut mare succes începand cu anii ’90 susține că dieta fiecăruia dintre noi ar trebui să țină cont de grupa sanguină pe care o avem. Este însa într-adavăr așa? Un studiu recent arată cum că dieta pe baza grupei de sânge nu are baze științifice.





In fiecare an multe tipologii de diete apar pe piata. Multe raman in voga doar un anotimp altele raman la moda de-a lungul anilor. Printre aceste diete in anii ’90 a ajuns sa fie cunoscuta dieta care avea la baza grupul de sange.

Primul autor al unei carti care sustinea aceasta dieta a fost Peter D’Adamo care a publicat in 1996 cartea „Eat Right for Your Type”. Aceast carte a fost tradusa in multe limbi si au fost vandute mai mult de 7 milioane de exemplare. Ce anume sustine dieta pe baza grupului de sange?

La baza acestei diete sta ipoteza cum ca grupul nostru de sange, 0, A, B sau AB, ar pastra un fel de memorie codificata a ceea ce mancau primii oameni care ar fi aparut pe Pamant cu grupul de sange respectiv. Se sustinea ca grupul 0 ar fi fost cel aparut la inceput cand primii oameni consumau carne.

Pe urma ar fi aparut grupul A, cand s-a inventat agricultura, deci cei cu grupul A ar trebui sa consume legume si produse vegetale. Cei cu grupul B, aparuti mai tarziu, cand e incepuse cu cresterea animalelor, ar trebui sa consume lapte si branzeturi iar cei cu AB tot ceea ce consuma cei ce grupurile A si B.

Este insa asa? Are o astfel de dieta o baza stiintifica?

Pe de o parte studiile recente arata cum ca primul grup de sange aparut ar fi fost A, urmat de B si doar in final grupul 0; cand insa au aparut primii Homo Sapiens erau deja prezente toate grupurile de sange. Deci nu exista baze stiintifice pentru teoria lui D’Adamo.

Si mai convingator este insa studiul efectuat acest an in laborator, asupra unui grup de persoane cu greutate peste cea normala si care doreau sa slabeasca. Acestora nu li s-a indicat o dieta specifica, ci doar cateva reguli de baza si sfaturi pentru o alimentatie corecta , fiind insa lasati liberi sa aleaga singuri ceea ce vor consuma. Participantii au tinut pe durata acestui studiu un jurnal in care scriau tot ceea ce consumau zilnic.

Dupa 6 luni de zile participantii au fost din nou masurati – greutatea, colesterolul, presiunea, trigliceridele etc. Cercetatorii au analizat ce dieta a dat cele mai bune rezultate si au corelat rezultatele cu grupul de sange.

Daca teoria dietei pe baza grupului de sange ar fi corecta atunci cei cu grupul 0 care consua alimente indicate pentru acest grup, si la fel pentru celelelte grupuri de sange, ar fi trebuit sa aiba rezultatele cele mai bune. In realitate insa situatia era alta: cei care au obtinut cele mai bune rezultate in dieta pe care au tinut-o au urmat, cu totii, independet deci de grupul de sange, o dieta de tipul celei indicate pentru grupul A, deci cei care au consumat mai mult produse vegetale si mai putina carne. Urmau cei cu diete de tip B sau 0.

Cercetatorii considera insa ca rezultatele cele mai bune au fost obtinute de cei care au respectat anumite reguli, cei care au eliminat consumul de bauturi dulci si gazoase, de alimente procesate si dulciuri. Rezultatele excelente erau obtinute de cei care pe langa eliminarea alimentelor mentionate au integrat dieta cu fructe proaspete, salate si multe legume.

Concluzia cercetatorilor a fost ca grupul de sange nu are nici o legatura cu dieta noastra, important este sa respectam regulile de baza si sa facem miscare – ceea ce de fapt ni se spune mereu cand este vorba de o dieta care functioneaza.

Articol scris de Cătălina Oana Curceanu, prim cercetător în domeniul fizicii particulelor elementare şi al fizicii nucleare, Laboratori Nazionali di Frascati, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Roma, Italia) şi colaborator al Scientia.ro

Vesti proaste pentru soferi, in 2019! Ce ii asteapta pe romani

Pagina 1 din 1