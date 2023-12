Dianna Rotaru, un an de excepție: iubit nou și copil

Devenită mamă de curând, Dianna Rotaru a vorbit, la emisiunea „Iubește viața” de pe TV8, despre întâlnirea cu noul iubit, despre sarcină și despărțirea de fostul soț.

Dianna Rotaru, un an de excepție

Ea spune că a început bine 2023, „cu lacrimi de bucurie, chiar de la începutul anului când l-am cunoscut pe tatăl copilului, totul s-a întâmplat foarte repede, foarte frumos și aprins”.

„Ne-am cunoscut în februarie, a fost surprinzător să-l cunosc, mai ales că m-a văzut la televizor și s-a trezit ceva în el din momentul când m-a văzut și m-a găsit”, spune Dianna Rotaru.

Prima interacțiune cu noul iubit a fost online. Dianna a fost invitată la un concert la Londra, iar iubitul ei se ocupa de concertele din diasporă și a invitat-o să cânte.

„Ne-am cunoscut inițial ca să facem schimb de contacte pentru viitor, buget, scenă, instrumente, program muzical și uite, am ajuns unde am ajuns”.

„Odată cu vârsta percepi altfel lucrurile. Sunt cu emoția, dar emoția să mai aștepte un pic, pentru că mai sunt și alt detalii”, spune Diana, care recunoaște că n-a avut un tipar pentru bărbatul visurilor sale.

Cum se menține o relație

„Ori îl accepți așa cum este, ori ești singură. Asta nu înseamnă că trebuie să îi accepți toate defectele. Relația este un parteneriat. Nu poate fi o relație de durată, dacă la baza ei este doar relația sexuală”.

„Gestul că a venit după mine în străinătate. Eu am plecat, nu am zis la nimeni, nu știu cum a aflat unde stau cazată. Am plecat de 8 martie cu prietena mea. M-am trezit cu el la Roma. Nu am postat nimic, doar o poză din aeroport. Dorința ca să mă vadă a fost mare și asta m-a uimit. A venit cu flori, a venit cu inel”, mai povestește artista.

„Eram după despărțire de ani buni, după fostul meu soț. Am zis că după această despărțire nu o să plâng, nu o să sufăr, o să fiu puternică și o să-mi asum singurătatea. Nu eram gata să intru într-o altă relație.

Eu niciodată nu o să înțeleg femeile care sunt abuzate în familie și stau acolo în mocirlă, în rahat. Nu ai cum să arăți lumii că ești ferică, când tu de fapt suferi. Te sacrifici pentru ce? Se merită? Ai o viață. Ești disprețuit, nu ești apreciat pentru ceea ce faci”.

„Mi-am luat valiza, când am plecat, când m-am întors și iar ne-am certat. Totul ducea spre asta, era inevitabil. M-am săturat, s-a umplut paharul”.

Dianna Rotaru, sarcina și iubitul

Dianna Rotaru spune că aflat că e însărcinată în mai, după ziua sa de naștere.

„Simțeam niște schimbări în corp, dar credeam că sunt ceva schimbări hormonale. Eram împreună, ne pregăteam de concert și am zis să fac acum că mă duc la concert și să nu am surprize în scenă, că simțeam că ceva nu e în regulă”.

„L-am văzut cu lacrimi în ochi prima oară”, povstește cântăreața despre noul iubit, la aflarea veștii că e însărcinată. Dianna Rotaru crede că acest an a fost un dar al destinului.

„Este destinul. Nu e atunci când vrei tu, este ceea ce este predestinat, nu este o simplă întâmplare, pentru că lucrurile s-au întâmplat prea frumos și prea bine”, a încheiat Dianna Rotaru.