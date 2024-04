Politica Scandalul dintre Silvestru și Diana Șoșoacă continuă. Vrea să o interneze la un spital cu probleme psihice







Diana Șoșoacă a povestit de la ce a pornit scandalul dintre ea și soțul ei, Silvestru Șoșoacă. Ea a obținut şi un ordin de protecție provizoriu pentru ea şi fiica ei, în vârstă de 11 ani, despre care spune că ar fi avut mult de suferit pe parte emoțională.

Diana Șoșoacă a răbufnit

Senatoarea consideră că Silvestru Șoșoacă trebuia să aducă dovezi înainte să spună că are probleme psihice. Ea a mai declarat că în spatele acestor denigrări publice ar fi oameni potenți financiar care i-ar fi dat bani pentru a face afirmații defăimătoare.

„Domnul Șoșoacă, la televiziunile dvs a făcut afirmații defăimătoare fără să vă aducă probe. S-a emis un ordin provizoriu de protecție pentru acte de violență, pentru abuz psiho-emoțional, social, spiritual, cibernetic, evident și de violență fizică asupra mea și asupra fetiței mele. Tocmai pentru că a menționat acest lucru că am probleme psihice, el trebuia să depună dovezi.(...)”, a spus Diana Şoşoacă, care acuză televiziunile care nu i-au dat drept la replică în acelaşi mod aşa cum au făcut cu soţul ei.

Silvestru Șoșoacă ar fi amenințat-o

Șoșoacă a mai spus că n-a avut niciodată probleme psihice și că n-a fost internată la nebuni. Ea a declarat că Silvestru Șoșoacă a amenințat-o și că a lovit-o pe fiica ei.

„Nu am luat în viața mea medicamente, nu am nicio problemă psihică, nu am fost niciodată internată. În schimb, dânsul m-a amenințat că dacă nu-mi dau demisia din funcția de senator va face în așa fel încât să mă facă de rușine în toată țara pentru că în spatele lui sunt oameni potenți financiar.Da, a lovit-o și pe fiica mea și este foarte speriată, ne urmărește, vine în fața blocului. Deci eu nu sufăr de nicio boală psihică și, atenție, astfel de aserțiuni, trebuiau să îi spună cei din spatele lui că, se plătește pentru așa ceva.

Mai mult, m-a amenințat că va face în așa fel încât să fiu internată la un spital de nebuni și să-mi ia copilul de lângă mine. Ori, în acest caz eu nu puteam decât să reacționez printr-un ordin de protecție, să cer un ordin de protecție. Sunt depuse toate probele. Dacă n-aș fi avut probe, nu s-ar fi emis niciodată un ordin de protecție provizoriu. Să știți că se obțin foarte greu”, a spus senatoarea.

Diana Șoșoacă, despre amanta lui Silvestru Șoșoacă

Șoșoacă a mai spus că soțul său nu se ocupă de fiica lor și că preferă să petreacă timp cu amanta. Ea a declarat că acesta nici pensie alimentară nu îi plătește și că este nevoită să se descurce singură cu toate.

„Da, există amanta lui, bineînțeles cu care s-a și afișat, evident. Deci eu nu am amant, nimic, ar fi culmea. Deci mă scuzați, eu muncesc aproape 24 din 24, am copiii... eu trebuie că ajung acasă, fac mâncare, vorbesc cu fetița mea, îi verific temele, el nu-și vede copilul, nici pensia alimentară nu-i plătește copilului. Eu îi plăteam pensia alimentară", a spus Diana Şoşoacă la ieșirea din secţia de Poliţie”, a spus senatoarea, potrivit A3.