Diana Şoşoacă, propunere halucinată pentru rezolvarea crizei politice! „Fac un apel la români!”

Deși lasă să se înțeleagă că ar fi de partea premierului Cîțu în acest scandal, senatoarea independentă spune că e gata să se alăture USR PLUS dacă i se îndeplinesc toate cererile: președintele Iohannis să fie suspendat, să fie organizate alegeri anticipate, iar ea să primească funcția de premier.

Șoșoacă vrea să fie premier

„Au pierdut o funcţie şi bani. Ministerul Justiţiei e căpuşat de seriviciile secrete şi nu doar cele româneşti. Avem injustiţie, nu justiţie. Mă întreb de ce acum Cîţu nu mai e bun, când în urmă cu câteva luni era cel mai bun. Nu au ştiu pe mine cum să mă împroaşte cu noroi şi acum vin să îmi ceară să scot oamenii în stradă. Fac un apel la români. Să nu iasă în stradă românii pentru aceşti neomarxişti.

Eu sunt noul tip de politician. Sun omul care vin din popor. Dacă vor sprijinul meu, suspendarea preşedintelui şi alegeri anticipate. Când o să am încredere în ei? Numiţi-mă pe mine premier şi vin cu toţi specialiştii”, spune Șoșoacă.

„Stelian Ion a făcut avocatura de ruşine. Vor să scoată SIIJ ca să o acopere pe Codruţa Kovesi. ACum fac caz că scot un ministru. Au sădit doar teroare şi dezastru. De ce nu au sărit useriştii când Cîţu a împrumutat atât. Pe seama a ce date am internat noi oameni? Arafat cere prin intermediul USR să angajeze peste 15.000 de oameni”, și-a continuat senatoarea independentă acuzațiile.

AUR negociază cu USR PLUS

Fostușl șef politic al Dianei Șoșoaca, George Simion, a anunţat că este posibil ca AUR să depună lunui, împreună cu USR-PLUS, moţiunea de cenzură împotriva premierului . Simion susține că s-au strâns sufieciente semnături pentru ca Florin Cîţu să fie nevoit să părăsească guvernarea.

George Simion susţine că acum este nevoie de o opoziţie hotărâtă pentru ca Guvernul Cîţu să pice.

„E nevoie de o opoziție hotărâtă. Dacă USR vor să treacă în opoziție, apreciez poziția lor. Acum zece minute am avut o discuție cu domnul Moșteanu în sensul de a strânge semnături de la cei care vor să îl vadă plecat pe domnul Cîțu. Ce contează textul? E o aberație. E nevoie de o moțiune comună a tuturor celor care vor să plece Guvernul Cîțu. AUR are 42 de semnături, USR are 80 și PSD are 160. Sunt destule semnături ca moțiunea să treacă, da nu știu cine se află în spate. Mi se pare ca aici e vorba de influenta pe care o are Klaus Iohannis asupra unor partide. Lunea viitoare, la primul Birou Permanent, ar putea fi depusă motiunea. Hai să ne punem toți semnătura pe moțiune. Florin Cîţu trebuie să plece.”, a declarat liderul AUR. potrivit rtv.ro.