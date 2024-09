Diana Șoșoacă, nostalgică după Ceaușescu. Eurodeputata vrea ca România să ajungă sub talpa Rusiei

Diana Șoșoacă este nostalgică după dictatorul comunist Nicolae Ceaușescu. Ea vorbește despre o relații mai strânse cu China comunistă și Rusia lui Vladimir Putin.

Eurodeputata a vorbit vizitele la ambasada Moscovei de la București. Ea spune că a onorat invitații la evenimente publice, la care au fost prezenți și alte personalități ale vieții publice, inclusiv din presă.

Eurodeputata a declarat că și-ar dori genul de politică externă pe care a practicat-o dictatorul comunist Nicolae Ceaușescu. Mai exact, spune Diana Șoșoacă, o politică de apropiere de Rusia, China comunistă și țările africane. În acest context, a spus că și-ar dori să aducă acasă specialiștii care lucrează în alte state.

Diana Șoșoacă a vorbit despre vizitele pe care le-a făcut la Ambasada Rusiei de la București. Ea a afirmat că a participat la evenimente publice, alături de alte persoane. Spune că a făcut aceste vizite după ce a anunțat autoritățile statului român. Mai mult, a mers la ambasadă pentru a împiedica intrarea României în război. De altfel, aceasta este tema sa preferată de discuție. Contribuția pe care a avut-o la „oprirea războiului în România”.

„De câte ori am fost, am fost însoțită de către colegi deputați și am adus la cunoștință, am făcut memorii înainte, am anunțat serviciile secrete înainte că mă duc la Ambasada Rusiei, am anunțat Guvernul, am anunțat Parlamentul. Deci la mine totul a fost pe față. Toate instituțiile statului au știut. Am și trimis către presă dovada că am anunțat pe mail-uri toate instituțiile statului că merg acolo și pentru ce problemă? Pentru a nu intra România în război“, a spus Șoșoacă.