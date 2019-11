Cel mai „greu” a atârnat ediția Chefi la cuțite din 31 octombrie, în care un concurent le-a povestit juraților cum tortura și ucidea câini și pisici, notează paginademedia.ro.

Cazul de la Chefi la Cuțite a ajuns pe masa CNA, după ce forul a primit 31 de reclamații de la telespectatorii scandalizați.

În cazul ediției Acces Direct, tot din 31 octombrie, a fost vorba de o autosesizare din partea lui Radu Herjeu, membru CNA.

Cazul care a atras sancțiunea a fost ”miss Irina”, un ”fotomodel de succes” care a povestit în câteva ediții ale emisiunii Acces Direct, cum a petrecut într-un club și apoi s-a trezit a doua zi într-un apartament străin din București, fără să știe ce s-a întâmplat cu ea o perioadă de timp, făcând supoziții că poate i s-a pus vreo substanță în băutură, de aceea nu-și mai aduce aminte firul evenimentelor din seara respectivă.

Fragmentul din raportul de monitorizare nu are nevoie de niciun comentarii:

Cătălin Scărlătescu: Îi jupuiai așa de vii și te uitai pe acolo?

Vasile: Nu, iepurele sălbatic l-ai apucat … pac, i-ai dat două după cap și l-ai … îl desfaci, te uiți.

Cătălin Scărlătescu: Câini mai ai?

Vasile: A mai rămas unul și unul tot eu l-am … din întâmplare a fost o neatenție și l-am împușcat.

Cătălin Scărlătescu: Cum?

Vasile: Am luat pușca și am mers în spatele casei și acolo se îngrămădeau mai mulți câini vagabonzi și la optica mea era un fel de opțiune să văd noaptea …

Cătălin Scărlătescu: Infraroșu …

Vasile: Da, și după ce am tras, după asta am înțeles că nu era nici un vagabond, era câinele meu. Și s-a eliberat de la grădină și a venit acasă. Dar, deja după asta a trecut totul. După asta nu am mai lucrat cu ea noaptea niciodată.

Cătălin Scărlătescu: Pe acesta l-ai tăiat, l-ai disecat?

Vasile: Nu.

Cătălin Scărlătescu: L-ai ars?

Vasile: Nici atâta. L-am îngropat, am îngropat-o așa frumos.

Cătălin Scărlătescu: Singurul pe care l-ai îngropat frumos?

Vasile: Da.

(…)

Sorin Bontea: Ai făcut și de astea? Ce voiai să vezi exact?

Vasile: Cum lucrează totul înlăuntrul animalului.

Vasile: Cum lucrează mușchii lor, intestinele lor și tot ce au în ele și în modurile unde sunt mai sensibile.

Vasile: Da, e foarte, foarte frumos.

