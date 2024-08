Dialog cu comandantul ucrainean al „războiul dronelor”. Ce este „Răzbunarea Cerească”

Dronele au schimbat complet configurația unui conflict. Să vedem cum. Kiiv Post, în dialog cu cu locotenent-colonelul Khorth – comandantul batalionului „Răzbunarea Cerească”, parte a Brigăzii Mecanizate Separate 54.

Stăm într-un punct de control închis și secret al unui batalion de UAV, la 20 km de front. În fața mea se află un locotenent-colonel, comandantul batalionului Răzbunarea Cerească, al cărui nume de cod este „Cal”. El dirijează drone pentru recunoaștere și distrugerea inamicului de-a lungul întregului front.

Discutăm despre cum dronele au schimbat acest război, ce presupune să devii operator de UAV, cum eliminările inamicilor au devenit esențiale pentru el și cum inteligența artificială va schimba războaiele viitorului.

De ce are brigada acum nevoie de întregul batalion de UAV-uri? Cum au devenit dronele o ramură separată a Forțelor Armate?

Războiul s-a schimbat treptat în decurs de doi ani. Unele dintre primele drone care au apărut în Forțele Armate au fost UAV-uri de observație. Apoi a apărut ideea de a distruge ținte. Apoi, când a fost o criză acută de sisteme de artilerie și obuze, iar inamicul trebuia lovit, a apărut necesitatea organizării unor astfel de unități. Există management, suport, echipe care îndeplinesc sarcini și adună informații, altele care lovesc țintele zi și. Acum, principalul accent este pe FPV [vizualizare din prima persoană]. Există și bombardiere de noapte, „Baba Yaga”, așa cum le numesc rușii. Acesta este punctul de comandă. Avem Star Wars aici!

Tipul de muniție este determinat în funcție de natura țintei și acesta este distribuit echipei.

De ce depinde succesul echipei?

Totul depinde de natura terenului. Există teren simplu, o stepă de la orizont la orizont. Apoi există teren dificil, precum în direcția noastră, unde există o diferență de altitudine. Ultima țintă pe care am lovit-o a avut o diferență de altitudine de 250 de metri. Era ascunsă după un munte, sub o pantă, ceea ce a făcut foarte greu să zbori acolo. De aici, consumul de drone. Până la 40% dintre drone sunt pierdute din diverse motive. Dar acestea sunt statistici generale. Difera în funcție de geografia frontului. Am un tip care este deținător de recorduri, cu 100% lovituri.

Sisteme radio anti-drone: Cât de serios contracarează acestea operațiunea dronelor?

Războiul electronic (EW) este serios. Sistemele de acțiune și contracarare se dezvoltă rapid. Venim constant cu ceva nou și ei răspund la aceste provocări, încercând să lucreze rapid. Este o parte serioasă a muncii – combaterea acestuia. Are un efect puternic asupra utilizării dronelor.

Care sunt țintele prioritare pentru dronă?

Prioritatea țintelor depinde de situație. De exemplu, există o instalație de artilerie activă care acoperă pozițiile infanteriei noastre. Atunci prioritatea pentru noi este infanteria inamică. Dacă există o pauză de artilerie, căutăm camioane care descarcă echipament de luptă. Viteza de răspuns este determinată de viteza de apropiere de țintă. Poate fi 10 minute, 15 sau 20. Uneori trebuie să zbori într-un loc unde ținta nu este încă prezentă, dar conform informațiilor, ar trebui să ajungă acolo. Este cam ca la un bun lunetist – vizezi nu unde este ținta, ci unde ar trebui să fie în următorul moment.

Cât durează să devii operator de dronă? Dronele, ceva ce se învață greu?

Infanteriștii pot deveni operatori de drone rapid. Dar pentru a deveni un operator de dronă de succes, ai nevoie de mai mult. Pentru a deveni un bun operator. Să ai dronele în sânge, asta e un talent. Trebuie să ai reacții bune. Există chiar teste speciale pentru asta. Acesta este management online, iar calitățile fizice ale operatorului sunt importante. În al doilea rând, ai nevoie de cel puțin ceva educație în programare.

Există un set de programe și instrumente pentru reconfigurarea de drone, dar nu fiecare operator poate face asta. Pentru a antrena un specialist bun, ai nevoie de cel puțin o lună de instruire, lucru pe un simulator, lucrul cu echipe de luptă și acumularea de experiență personală. Asta e minimum. Încercăm să identificăm astfel de persoane.

Suntem unul dintre cele mai eficiente tipuri de trupe de sprijin de foc, așa că suntem vânați. Suntem o țintă prioritară pentru inamic. Indiferent unde ne aflăm, suntem țintiți. Să faci clipuri video este un lucru, dar să zbori și să lovești inamicul este altceva.

Care este cea mai valoroasă țintă pe care ai lovit-o?

Dronele nu sunt simple. Cea mai dificilă țintă din perspectiva unui operator de dronă a fost la o distanță de 20,5 kilometri de punctul de lansare, cu o diferență de altitudine de 150 de metri. Era o instalație de artilerie Msta. Este o țintă importantă. Au fost multe ținte – în principal personal și echipamente inamice.

Ce este necesar pentru a îmbunătăți eficiența dronelor?

Toate dronele trebuie să fie decalitate militară. Nu trebuie să fie reutilizate. Proiectate specific pentru utilizare militară, cu cerințe militare. Acest lucru necesită specificații tehnice și teste nu doar la terenul de antrenament, ci și în condiții de luptă. Acest lucru trebuie comunicat fiecărui producător. Multe drone pe care le primim sunt fie nepotrivite pentru nevoile de azi, fie învechite. Avem nevoie de drone care vor fi relevante pentru mâine…