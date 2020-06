”Nu-mi place să joc fără public. Este părerea mea. Dar bine, ţinând cont de situaţie, ne adaptăm. Iar absenţa publicului nu ne va răpi bucuria şi şansa pe care le avem întorcându-ne să ne jucăm. Publicul ne va lipsi, dar toată lumea este foarte bucuroasă de reluare”, a declarat Zidane, citat de AFP.

Real Madrid va juca pe stadionul Alfredo Di Stefano restul sezonului, din cauza lucrărilor de modernizare pe stadionul Santiago Bernabeu.

„Şi Di Stefano este stadionul nostru. Suntem obişnuiţi să jucăm pe Bernabeu, dar ne vom adapta. Distanţa e aceeaşi, în plus ne-am antrenat deja aici. Vom juca aici, şi suntem foarte bucuroşi pentru asta”, a spus Zidane, care va conta din nou pe Eden Hazard şi Marco Asensio, refăcuţi după accidentări.

„Fără scuze însă, vom pregăti bine meciurile rămase. Mai avem ceva mai mult de o lună de competiţie şi vom da totul ca să câştigăm campionatul”, a adăugat fostul mare mijlocaş francez.

În opinia tehnicianului, Real este „pregătită” pentru reluarea competiţiei. „Am avut aproape o lună de pregătire ca să ne refacem din punct de vedere fizic, cred că este îndeajuns. Poate ne va fi puţin mai greu să terminăm meciurile, chiar sigur se va întâmpla asta… Degeaba te antrenezi, competiţia e altceva”, a afirmat el.

Antrenorul a început conferinţa de presă cu un gând pentru toate victimele pandemiei şi personalul medical, apoi a spus că pentru el perioada de izolare a fost „complicată, ca pentru mulţi”. „Mult fotbal, apoi familia. Noi am stat acasă, ca toată lumea. Am încercat să gătesc, dar a fost o catastrofă, aşa că am rămas la fotbal”, a glumit Zizou.