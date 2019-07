Noi dezvăluiri despre situația Sorinei. Tatăl adoptiv a dat toate detaliile

Tatăl adoptiv al Sorinei a oferit toate detaliile despre acest caz, menționând că fetița nu are pașaport, deci nu poate părăsi țara.





Mihai Gâdea a prezentat la „Sinteza Zilei” un material în care tatăl adoptiv al Sorinei și avocata familiei vorbesc despre imposibilitatea ca fetița să părăsească țara și amânările din acest caz, scrie Antena3.

Clara Istrate, avocata familiei Săcărin: „Sorina nu poate să plece din țară pentru că nu are pașaport. Un copil care nu are pașaport și buletin, la opt ani, nu are nicio șansă să plece din țară. E nejustificată încercarea de a se lua această măsură atâta timp cât în acest moment Sorina nu are un pașaport, familiei Săcărin nu i s-a eliberat”.

Gabriel Săcărin, tatăl adoptiv al Sorinei: „A opri pe cineva să iasă din țară nu se poate face decât de către un procuror dacă există o faptă penală a persoanei. Sorina nu a făcut nicio faptă penală”.

Avocata familiei Săcărin: „Ceea ce e ciudat e că un procuror solicită unei instanțe civile să ia o măsură de restricționare a libertății de mișcare a unei persoane sub o suspiciune incertă și încălcând dreptul de libertă circulație”.

Tatăl adoptiv: „În acest moment, nici eu și niciunul dintre membrii familiei mele, incluzând-o pe Sorina, nu am făcut o faptă penală în România, nu suntem incriminați, nu suntem cercetați pentru o faptă penală. Ieri, când am fost să iau pașaportul, mi s-a spus că Parchetul General a cerut dosarul pașaportului și că nu mi se poate da că e o neconcordanță în baza de date. Că fata figurează că e născută în Mehedinți și, de fapt, în baza de date e la Craiova. Când am depus actele de pașaport nu era această neconcordanță și azi era”.

Avocata familiei Săcărin: „În consecință, procurorul general are pârghii și măsuri pe care le poate lua astfel încât să nu se facă acest pașaport și nu e cazul să ceară unei instanțe civile acest lucru”.

Procurorul general Bogdan Licu a transmis la începutul săptămânii o ordonanţă Tribunalului Mehedinţi prin care a cerut interzicerea părăsirii teritoriului României de către fetiţa de opt ani.

