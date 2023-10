Dezvăluiri şocante de la Daiana Duţu despre cei trei foşti juraţi de la Chefi la cuţite

Daiana Duțu, fosta iubită a lui Irinel Columbeanu, acuză pe foştii juraţi din Chefi la cuţite. Fosta concurentă la Chefi la Cuțite face dezvăluri din culisele emisiunii culinare. Dezvăluirile vin după plecările celor trei jurați, Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu. Daiana Duțu a ieșit din competiție destul de devreme, dar a avut timp să tragă unele concluzii despre cei trei chefi.

Daiana Duțu a fost la celebra emisiune culinară de la Antena 1. „Ton în crustă de cannabis, cu asta mă duc. Că doar nu era să fac ciulama”, se amuza tânăra. Ea spera să treacă testul, în fața celor trei chefi. Nu l-a trecut, dar s-a amuzat teribil în timpul filmărilor.

Daiana Duțu l-a ”simțit” pe Scărlătescu: ”E pervers tare!”

Daiana a povestit, pentru cancan.ro cum l-a perceput pe Cătălin Scărlătescu, în puținul timp în care a dat ochii cu el. Dezvăluirea e scurtă, dar amuzantă. „Sincer nu am avut când să vorbesc cu ei, cu chefii, m-am întâlnit cu ei doar la filmare. Însă Cătălin Scărlătescu, îți jur, simțeam cum mă pipăie cu ochii! E pervers tare!”, a spus Daiana Duțu.

Pare un bărbat open-mind. El a părut cel mai puțin surprins de poveștile mele erotice. Ceilalți chefi, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu, s-au holbat la mine. Fără cuvinte”, a încheiat Daiana.

Clauza amuzantă din contractul Chefi la Cuțite

Fosta iubită a lui Columbeanu a dezvăluit una dintre clauzele din contractul concurenților la emisiunea Chefi la Cuțite. Una amuzantă, am putea spune. Niciunul dintre ei nu a avut voie să-și schimbe look-ul pe timpul participării la show-ul culinar.

„Am rămas mască atunci când ni s-a zis că nu avem voie să ne schimbăm culoarea părului pe tot parcursul filmarilor. De ce? Pentru că în interiorul meu zac o mulțime de persoanje diferite pe care nu le pot ține închise. Simt nevoia să fiu altcineva aproape zilnic. De aceea, mereu sunt aranjată diferit. Viața e prea scurtă ca să fii într-un singur fel!”, a povestit diva.

După ce a fost eliminată, și-a schimbat culoarea părului, din blond în negru. Eu am fost blondă la filmări, așa am rămas pe tot parcursul emisiunii. Imediat ce am ieșit din concurs, direct la salon m-am dus. M-am făcut brunetă, așa cum îmi stă mie mai bine”, a încheiat Daiana Duţu.