Povestea reală a „divorțului” cuplului Harry și Megahn Markle de Familia Regală, cu detalii mai mult sau mai puțin picante, dezvăluie și cât de dependentă a devenit instituția monarhică de cultura pop, de lumea celebrităților. Așa reiese din cartea intitulată ”Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of the Modern Royal Family”, care îi are ca autori pe reporterii regali Omid Scobie şi Carolyn Durand.

Potrivit site-ului NationalReview, deși este vorba despre biografia celor doi, aparent, nici unul dintre ei nu a luat parte la interviuri. Cele peste 340 de pagini ale volumului au la bază propriile experiențe ale autorilor ca membri ai corpului de presă regal și reportaje independente. „Scopul acestei cărți a fost de a-i arăta oamenilor pe pe adevărații Harry și Meghan, adesea portretizați inexact. Cartea conține foarte puține informații noi și aprope nimic în plus față de ce s-a scris în tabloide”, spun cei doi autori.

Cartea conține multe pasaje critice la adresa Familiei Regale. Mai ales prințului William, care l-ar fi întrebat pe Harry, la începutul idilei fratelui său cu actrița de la Hollywood, dacă nu cumva se grăbește în relația cu Meghan. O întrebare care, spun cei doi autori, a fost începutul prăpastiei dintre cei doi frați.

Fără menajamente, semnatarii cărții vorbesc și de o anumită frivolitate a cuplului Harry-Meghan. Și asta pentru că „acțiunile umanitare” ale celebrului cuplu „divorțat” de Familia Regală sunt greu de luat în serios dacă ținem cont de safari-urile la care au participat, în corturi de lux de 1.957 de dolari pe noapte. Sau de escapada, în mijlocul pandemiei, la o vilă în stil mediteranean, de 15 milioane de dolari, într-o comunitate închisă.

Apoi, cartea conține pasaje destul de ciudate, inclusiv despre un proces pe care Henry l-a intentat celor de la Mail on Sunday, acuzând ziarul că a fost „în mod deliberat jignitor” când a pus semnul egalității între pasiunea ducesei pentru pâinea prăjită cu avocado și efectul ei asupra mediului.

Sau o „controversă ”cu privire la utilizarea de către cuplu a unor parfumuri de lux, ale unei celebre case de parfumuri, în Capela Sf. Gheorghe, înainte de ziua nunții lor.

În mod similar, Meghan și Harry par incapabili să organizeze vreun aspect din viața lor, fără a implica vreun personaj celebru. De la prietenia dintre Oprah Winfrey la mama lui Meghan, la vacanța de la vila lui George și Amal Clooney de pe Lacul Como, până la împrumutarea avionului privat al lui Elton John sau decizia cuplului de a-i cere Serenei Williams să găzduiască petrecerea în cinstea viitorului nou-născut, prințul Archie.

„Finding Freedom” demonstrează și altceva: faptul că monarhia a devenit inseparabilă de lumea celebrităților și de cultura pop. La începutul acestui an, The Economist a publicat un articol care arăta că, dintre stră-strănepotii regelui George V, 42 la sută aveau legături cu lumea artei și divertismentului.

Dar, cu fiecare generație care a trecut, odată cu explozia tabloidelor și a rețelelor de socializare – care au ridicat vălul de pe viața nu atât de perfectă a Familiei Regale – societatea britanică și-a mai pierdut din respectul pentru instituția monarhică. Iar Monarhia a ajuns să se simtă dependentă de presă, fără de care nu poate supraviețui.