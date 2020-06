Despre Christian Sabbagh se poate spune că este un jurnalist atipic în presa românească: „când reporter de front, când distins și așezat prezentator, când veritabil jurnalist-copoi, aflat zi și noapte pe urmele rețelelor de crimă organizată”, dar în spatele acestor realizări există şi riscuri, unele extrem de mari după cum veţi afla mai jos.

Una dintre relatările impresionante ale jurnalistului a fost atunci când a vorbit despre ameninţările la adresa familiei sale

La întrebarea adresată de Mirel Curea dacă este ameninţat pentru dezvăluirile pe care le face, Christian Sabbagh a răspuns:

„Ca orice jurnalist care se ocupă de investigaţii să ştii că nu este o viaţă uşoară. Oamenii… poate cred unii că, nu ştiu, avem birouri, maşini, gărzi de corp, arme, secretare, penthouse-uri….nu, avem doar o meserie grea, un salariu decent, dar să ştii că este o profesie care implică foarte multe riscuri. Vezi tu, poliţistul este apărat de o vestă antiglonţ, de o legitimaţie, de o lege…noi nu suntem apăraţi de nimeni. Şi, din nefericire, şi în România au apărut grupări care au început să-şi arate colţii”, a povestit jurnalistul

Şi continuă: „Uită-te la colegul nostru din Timişoara, procurorii au indentificat o grupare care se pregătise să-l asasineze. Deci nu sunt glume… unii ar crede că cităm din romane SF, în realitate este cu totul altfel”.

Întrebat despre ameninţările „foarte grave, abominabile, înfiorătoare” la adresa fiicei jurnalistului de la Kanal D, acesta a relatat ce s-a întâmplat şi cu mătuşa sa:

„Mătuşa mea care m-a crescut are Facebook… crede-mă când a văzut postările unor indivizi a ajuns la spital. Aşa am decis să o blochez, deşi mi-am zis că tot o să afle…şi uite ce victime colaterale există în acest război, pentru că până la urmă nu rezolvi nimic. Doamne fereşte, se îmbolnăvesc ai mei, cum e cazul cu mătuşa mea, soţia… care la un moment dat îşi pune întrebarea, ce fac? Mai are rost să trăiesc în tensiune? Vreau o viaţă normală, liniştită, ferită de pericole….”, a mai spus Christian Sabbagh.

Mama jurnalistului Mirel Curea, victimă a unei astfel de ameninţări

În acest context, Mirel Curea a povestit în emisiune cum… pe vremea când nu existau reţelele de sociaalizare: „un nenorocit de vecin – prin 1992 – i-a băgat mamei mele pe sub uşă foaia din publicaţia „România mare” unde publicase Vadim Tudor lista trădătorilor de ţară… noi urma să fim executaţi pe stadioane dacă ajungea la putere. Numele meu era subliniat, iar mamei i s-a spart un vas de sânge de la urechea internă”, a povestit jurnalistul în cadrul emisiunii „Dosare de presă” – EvZ.