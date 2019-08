„Acum vreo 6 ani îmi găsesc mașina frecată serios pe partea stângă, în parcare, pe breteaua de la Iuliu Maniu. Eram tare supărat. Tocmai ieșisem dintr-un alt incident, provocat tot de altcineva. Mă uit mai atent în parbrizul din fața mașinii și sub ștergător găsesc o foaie scrisă de mână. Un număr de telefon, un nume mic și un text destul de laconic: am văzut cine v-a lovit mașina, acesta este numărul motocicletei, transporta pizza, pot veni oricând la poliție pentru declarație.

Am luat biletul și mașina și m-am dus direct la constatare la Secția 22. Un polițist plictisit m-a primit în miez de duminică. Am completat ce era de completat și am dat și o declarație scrisă, pornind de la documentul lăsat în parbriz pe care l-am și lăsat poliției. L-am rugat pe polițist să afle mai multe amănunte sunând la acel telefon. A rămas că o să îl sune.

După o lună am trecut din nou să aflu ce și cum. Am rămas siderat: polițistul de caz mi-a zis că nu are resurse să îl sune pe mobil pe acel om și să îl caut eu, să îl chem la poliție să dea declarație. Adică să fac eu toată ancheta. Să mă implic eu în ancheta cu un alt cetățean, necunoscut, care a fugit de la locul accidentului, lăsând o mașină avariată destul de serios (o ușă spate și aripa spate). O faptă destul de gravă, zic eu.

Evident că, în final, am primit o scrisoare de la procuratură să îmi spună că s-a clasat cazul. Autor necunoscut. Deși exista numărul motocicletei. Martor cu date suficiente pentru a începe o anchetă. Scrisoarea a venit după 2 ani”, a scris pe Facebook Cristian Paun, profesor universitar la Academia de Studii Economice din București (ASE).

