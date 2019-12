Fostul ministru al Justitiei Ana Birchall, a afirmat, că i-a cerut în repetate rânduri fostului premier Viorica Dăncilă să intervină pentru rezolvarea problemei pensionării anticipate a magistraţilor cu 20 de ani vechime.

Reamintim că această problemă a fost inclusă de „Comisia Iordache” în Legile Justiţiei, şi urma să intre în vigoare la data de 1 ianuarie 2020.

Potrivit Anei Birchall, fostul premier a ignorat aceste solicitări. Ultima solicitare a fostului ministru a fost făcută în luna octombrie printr-o adresă prin care solicita Vioricăi Dăncilă să identifice

Solicitarile fostului ministru au fost însă ignorate. Potrivit unei adrese, Ana Birchall îi cerea Vioricăi Dancilă o soluţie pentru a abroga această prevedere.

Prin sistemul de pensionare anticipată ar fi putut ieşi la pensie peste 2.000 de magistraţi.

„In mod previzibil acest sistem de pensionare anticipata va avea un impact major asupra functionarii instantelor judecatoresti si a parchetelor, eficientei si calitatii actului de justitie, generand riscul de scadere substantiala a numarului magistratior in activitate”, scria Birchall.

Trebuie reamintit că PNL sesizează marţi Parlamentul cu privire la angajarea răspunderii pe trei pachete de legi iar printre prevederi este şi prorogarea prevederii privind pensionarea anticipată a magistraţilor.

Potrivit adresei Anei Birchall, abrogarea ar fi urmat să se facă în regim de urgenţă la Senat, unde se află în dezbatere un proiect de lege de aprobare a OUG 92/2018 care modifică Legile Justţiei.

De altfel, solicitări similare ar fi fost transmise şi şefilor Camerei Deputaţilor şi Senatului, Marcel Ciolacu şi Teodor Melescanu.

După eşecurile repetate Birchall a trimis solicitări, de asemenea, către Guvern, Camera Deputaţilor şi Senat.

Într-o postare pe care Ana Birchall a făcut-o în luna noiembrie pe Facebook, aceasta a propus fostului premier Dăncilă abrogarea sau prorogarea intrării în vigoare a dispoziţiei privind pensionarea anticipată a magistraţilor cu 20 de ani vechime, dar aceasta nu a fost de acord.

„Aseara am mai citit inca o minciunica a doamnei Dancila, cum ca nu avea de unde sa stie de nenorocirile gasite la Ministerul Justitiei, de modificarile toxice facute in ‘Comisia speciala Iordache’, de asaltul si asediul la care am fost supusa eu si Ministerul Justitiei.

Pensionare anticipata a magistratilor cu 20 de ani vechime, fara limita de varsta: reglementare care s-a realizat fara o analiza temeinica a resursei de personal la instante si parchete si, mai cu seama, fara sa se prevada cum va fi acoperita nevoia de judecatori si procurori, in conditiile in care mai mult de 30% din numarul acestora are aceasta vechime si indeplineste conditiile de pensionare. Am propus abrogarea dispozitiei sau prorogarea intrarii in vigoare, dar nu ati fost de acord”, se arata in postarea de pe Facebook de atunci, potrivit ziare.com

Te-ar putea interesa și: