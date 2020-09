După ce a stat arestat mai bine de trei luni, chestorul Marin Gelu Oltean și iubita lui, Vanessa Youness, au fost eliberați din arestul Poliției Brașov, după ce nu le-au mai fost prelungite mandatele de arestare.

Acum, chestorul scrie pe blogul personal despre ce înseamnă ceaiul de ayahuasca, descoperit de procurorii DIICOT în sediul clinicii medicale. „In 3 luni si 3 zile de arest, noi am predat unor minti inguste si concentrat de intunecate, tot: cum se scrie ayahuasca, cum se pronunta, ce inseamna, cate retete diferite sunt ale aceleiasi denumiri de ceai, Ayahuasca, din cate plante diferite se prepara, legislatia nationala, dar si internationala, drepturile care exista, DAR si abuzuri care au fost si sunt facute …

Dupa un spectacol filmat, ca in desenele animate, despre care nu mai pomenesc nimic, in seara respectivei zile, am fost retinut, acesta fiind ordinul dat, alaturi de medicul curant, detinator al unui proiect medical de cercetare unic in Europa, chiar in lume as zice eu, despre metode diferite de decalcifiere ale glandei pineale, dr. Vanessa Youness”, scrie Gelu Oltean.

Potrivit acestuia, procurorii au adunat o serie de informații despre Ayahuasca, de pe Wikipedia, iar în momentul în care au fost informați oficial, ei nu au vrut să audă. În plus, mai spune Gelu Oltean, în sângele lor dar și a celorlalți participanți la ședința „șamanică”, la care a participat inclusiv generalul locotenent Gabriel Crețu, prim adjunct al șefului SPP și șeful sectorului de pază al președintelui României, demisionar după acest scandal, nu au fost găsite urme de drog.

„Si toate acestea, chiar si daca, in urma analizelor noastre de urina si sange si a tuturor participantilor, nu s-a gasit DMT-ul acuzatiei, nici macar continut de DMT endogen, bineinteles, ca de cel sintetic nici nu poate fi vorba. Si aici putem dezvolta o tema extraordinar de lunga si cerceta stiintific dar si juridic, despre diferenta care exista, de la cer la pamant, dintre cele doua. Apropos, in legea drogurilor si va spune un ofiter antidrog, legiuitorul face referire la cel sintetic, nicidecum la cel endogen, produs de natura in mai tot ce are viata”.

Au fost avertizați de descinderi

Chestorul Gelu Oltean mai scrie pe blogul personal că a fost avertizat de această descindere. „Spun aceasta, datorita faptului ca am fost anuntati de aceasta descindere, cu multe zile inainte ca ea sa aiba loc. Dupa un spectacol filmat, ca in desenele animate, despre care nu mai pomenesc nimic, in seara respectivei zile, am fost retinut, acesta fiind ordinul dat, alaturi de medicul curant, detinator al unui proiect medical de cercetare unic in Europa, chiar in lume as zice eu, despre metode diferite de decalcifiere ale glandei pineale, dr. Vanessa Youness”, susține Gelu Oltean.

La dosarul penal, există informația că o persoană care a rămas necunoscută, și care a sunat de pe un număr necunoscut, a vorbit cu Vanessa Youness și i-a cerut să anuneleze întâlnirea la care urma să se consume droguri de mare disc, după cum susțin procurorii DIICOT.

„O persoană neidentificată până în prezent i-a comunicat inculpatei Youness Ama Vanessa, în limba engleză. de pe nr. de telefon +191977086… că apreciază munca sa și a avertizat-o ca sub pretextul că s-a stricat centrala termică sau orice alt pretext să anuleze evenimentul, să pară că s-a întâmplat un accident neprevăzut care îi împiedică să mai susțină evenimentul de la clinică, existând suspiciunea rezonabilă că a intenționat să avertizeze despre intervenția organelor de anchetă ce urma să aibă loc a doua zi”, se arată în rechizitoriu.

Harmine – drogul visurilor albastre

În paralel cu cele scrise de chestorul Gelu Oltean, procurorii de la DIICOT Brașov susțin că la „retreat” cu Ayahuasca, în urina celor 38 de participanți la ritualul șamanic care a avut loc în data de 14 decembrie 2019, și care a fost întrerupt brusc de percheziția care a avut loc, a fost descoperit un drog de ultimă generație, Harmine, supranumit ”drogul visurilor albastre”. Despre acest drog, Consiliul JAI de la Bruxelles a dispus introducerea în Sistemul European de Avertizare Rapidă.

De altfel, Institutul de Medicină Legală „Mina Minovici” din București, a comunicat că drogul Harmine se produce din semințele uscate de Peganum Harmala și are un puternic efect halucinogen. ”Consumul de băutură ce conține harmină produce o stare de beție asociată cu viziuni colorate în albastru. Dozele halucinogene sunt de aproximativ 300 de mg pentru harmină și harmelină”, susține INML.

Discuția juridică se duce în jurul acestui termen, DMT, mai exact droguri de mare risc, în traducere juridică, care se găsesc în anumite plante din pădurea amazoniană, unde se și practică astfel de ceremonialul ”șamanice”. Chestorul Oltean susține că acest DMT este unul natural și nu unul conceput în laborator, caz în care ar fi pedepsit de legea penală.