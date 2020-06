Jurnalistul mai informează că există dovezi ale unui protocol secret între Direcția Generală Anticorupție (DGA) și Direcția Națională Anticorupție (DNA) și prezintă culisele scandalului dintre Carmen Dan și chestorul Catalin Ioniță, șeful DGA.

SOCANT Dovada existentei protocolului STRICT SECRET dintre DGA si DNA (#documente )

EXCLUSIV DOSARUL ” Liniste in Vest ” sau ” culisele unei ” Operatiuni ” care a precedat ” executarea ” Ministrului de Interne , Carmen Dan si a Presedintelui ( la acea data ) a Comisiei de Aparare , Ordine Publica si Siguranta Nationala din Camera Deputatilor , Dorel Gheorghe Caprar

Ultima decizie a CCR in ceea ce priveste caracterul neconstitutional al protocoalelor secrete incheiate de serviciile de informatii si DNA , a generat un ” cutremur ” in zona sensibila in care respectivele documente au fost folosite ca si ” acoperire ” pentru efectuarea de acte materiale in dosare penale de catre ” echipe mixte ” considerate de judecatorii CCR in ” afara legii ” tocmai pentru faptul ca incalcau in mod flagrant procedura penala. In urma unor astfel de ” protocoale ” au fost demarate proceduri ” paralele ” legii , care s- au finalizat cu trimiterea in judecata a unor persoane publice, ” incomode ” unor anumite ” cercuri de putere si interese „.

Pentru ca sa intelegeti esentialul Operatiunii ” Liniste in Vest ” va trebui sa facem o incursiune in trecutul apropiat , pentru a percepe adevarata dimensiune a” jocului ” , modul ” diabolic ” de actiune al personajelor ” cheie” , intreaga dimensiune a mirsaviei intrecind orice imaginatie .

In mediile avizate din cadrul PSD a aparut la un anumit moment zvonul existentei unor tensiuni evidente intre Ministrul de Interne , dna Carmen Dan si Presedintele ( la acea ) a Comisiei de Aparare , Ordine publica si siguranta nationala din Camera Deputatilor , Dorel Gheorghe Caprar, al carui nume ajunsese sa fie vehiculat ca si viitor ministru al Apararii Nationale. ”

Conservele ” , tradatorii si ” acoperitii ” din PSD alimentau falsul conflict transmitind amindorura , ca fiecare il ” vineaza ” pe celalalt , Caprar fiind acuzat ca ar fi ” uneltit ” impotriva ministrului Carmen Dan.

De fapt , TOTUL ERA O MARE MINCIUNA

O ” inventie” si un scenariu diabolic pus la cale de cel care urma sa aiba de cistigat de pe urma ” aruncarii marului discordiei ” – nimeni altcineva decit ” fitilistul ” de serviciu MIHAI FIFOR cel care a ajuns ( deloc intimplator ) vice premier pe problematici de siguranta nationala in Guvernul Dancila ( dupa ” debarcarea mirsava a lui Carmen Dan ) si presedinte PSD ARAD in locul lui Dorel Caprar ( exclus nestatutar de la sefia PSD Arad si schimbat de la Presedentia CAOPSN – la ” sugestia dezinteresata ” ( evident) a aceluiasi Mihai Fifor !

Dupa cum lesne se poate observa , MIHAI FIFOR i- a ” asmutit ” pe unii impotriva celorlalti, si asa i- au iesit ” toate jocurile „… Doar simpla constatare absolut obiectiva a acestor fapte, dovedeste ” tactica ticaloasa ” a unui personaj lipsit de scrupule… Pentru toata, acestea MIHAI FIFOR va ” plati „… Si credeti- ma ca este doar o chestiune de timp ..

EXISTA SAU NU EXISTA, UN PROTOCOL ” secret ” DGA – DNA ? In mod sigur, DA ! Si aveti atasata acestei postari , fotografia dovezii indubitalibe ( care certifica acest lucru ) .

Trebuie insa mentionat , faptul ca Directia Generala Anticoruptie este un organism aflat in subordinea MAI infiintat in 2005 care are ca obiect de activitate prevenirea si investigatea faptelor de coruptie ale angajatilor din toate structurile MAI si avind atributii EXCLUSIVE asupra acestora. Cel putin asa se stie , public ! Adevarul este insa, altul

DGA il are la comanda pe chestorul Catalin Ionita ale carui ” contre ” cu fostul ministru Carmen Dan sunt bine cunoscute. Asta pentru ca ministrul Carmen Dan intentiona sa reorganizeze DGA afirmind transat ” ca MAI are o nevoie de o institutie de integritate nu de un alt parchet ” . Afirmatia a generat o reactie virulenta a sefului DGA care a ” mimat ” o suparare ” profunda ” , enuntind faptul ca ministrul Carmen Dan incerca de fapt schimbarea sa din functie. Asta desi, pentru unii ” cunoscatori ” reactia lui Ionita incerca sa ” protejeze ” cu totul altceva . Probabil un ” angajament ” . A carei dezvaluire , ar fi generat PANICA

Surse din interiorul MAI au confirmat insa faptul ca ministrul Carmen Dan a fost INREGISTRATA AMBIENTAL aflindu- se in sediul operativ al DGA din interiorul ministerului ( unitate cu un caracter special de securitate ) incalcindu- se TOATE PROTOCOALE de SECURITATE ! Ca si ” coincidenta ” fix in perioada in care MINISTRUL DE INTERNE IN FUNCTIE era FILAT de subordonatii sai, Catalin Ionita se afla ( intimplator ) in concediu. Nu se cunosc ratiunile unui asemenea demers ” incredibil ” dar se pot banui…

De ce a afirmat Carmen Dan ca DGA si- a depasit in mod repetat competenta , actionind ca o unitate de parchet ? Pentru ca practic , asta s- a intimplat. Ofitetii de politie din cadrul DGA au instructionat in mod ” ciudat ” diversele spete in care au fost sesizati. Este stiut faptul ca in fiecare judet DGA – ul are servicii teritoriale ( SJA- uri ) unde cetatenii depun sesizari referitoare la posibile acte de coruptie ( atit din aria de competenta a DGA – respectiv posibile fapte de coruptie savirsite de angajatii MAI, cit si ai altor autoritati publice )

Ce se intimpla ulterior primirii sesizarilor? Daca acestea vizeaza angajati MAI , cercearea prealabila este efectuata de ofiterii DGA ( sub directa coordonare a unui procuror ) , iar daca posibila infractiune vizeaza reprezentanti ai altor autoritati , sesizarea cuprinzind indicii de fapte de coruptie este directionata catre unitati specializate de parchet ( DNA , de exemplu)