Una dintre vecinele criminalului din Caracal a făcut dezvăluiri care vin în contradicţie cu tot ceea ce s-a spus despre el. Femeia susține că Gheorghe Dincă era un om liniștit, respectuos și nu îi vine să creadă la ce gesturi a recurs bărbatul.

”Îl știam pe Gheorghe. Nu-mi vine să cred ce s-a întâmplat, eu eram la el în curte tot timpul. Era un om cuminte. Din sărut mâna nu mă scotea. Am făcut astă-toamnă trei saci de vinete cu el, zacuscă, să trimită la băieți în Italia. Mă duceam cu el la târg. Nu am crezut și nu îmi vine să cred. Aș vrea să îl văd să îi dau una în cap. Am fost la el în curte, au fost și băieții mei. El se ocupa cu fiare, povesteşte femeia.