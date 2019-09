Elena Udrea își botează fetița astăzi, în ziua în care copilul împlinește un an. Nașii sunt prieteni vechi ai familiei, iar ceremonia va avea loc la Mănăstirea Cașin, din Capitală.

„M-am pregătit mai mult spiritual. Am stat ieri toată ziua cu ea. Am filmat-o. Am vrut să am amintiri cu fetița înainte să împlinească un an. Iubirea de mamă vine din altă parte, e o iubire dată de Dumnezeu”, a declarat Elena Udrea.

Elena Udrea, rochia unui expert în modă

Mai mult, fostul ministru al Turismului a dezvăluit faptul că rochia ei și a fiicei sunt creația unui expert în modă: „Rochița fetiței este creația Danei Budeanu. La fel și rochia mea”, a dezvăluit fostul subaltern al lui Traian Băsescu la Antena 3.

Botezul va avea loc după-amiază, la ora 15:00, iar ceremonia va fi succedată de o petrecere la restaurant, unde va fi prezentă toată familia.

