Ultimele apariţii ale principelui îngrijorează supuşii, iar tabloidele engleze lansează bomba: Harry ar fi cerut ajutor cumnatei pentru a se reîntoarce – singur – în Regatul Unit. În timp ce Meghan îşi arogă din ce în ce mai mult rolul de „căpitan de echipă”, apărând din ce în ce mai des pe web, principele Harry a rămas doar un gură-cască, de decor.

Este trist, abandonat şi tot timpul cu un pas în urma consoartei sale

După ultima apariţie publică – cu ocazia Girl’s Up Summit – supuşii majestăţii sale sunt din ce în ce mai convinşi că ducele de Sussex nu se simte prea bine în Statele Unite. Este trist, abandonat şi tot timpul cu un pas în urma consoartei sale. Cea care l-ar putea slava este Kate Middleton, care, potrivit tabloidelor britanice, ar fi primit un telefon de ajutor de la cumnat, dornic să se reîntoarcă sub aripa protectoare a familiei regale.

Presa engleză este sigură: principele Harry s-ar fi săturat de viaţa de la Los Angeles şi ar fi gata să se reîntoarcă în Regatul Unit de unul singur. În State, Meghan este la ea acasă, protagonistă şi mereu dezinvoltă, în timp de principele nu reuşeşte să-şi găsească rolul şi locul. Potrivit The Sun, ducele ar fi „trecut de la senzaţia excitării cu ocazia mutării în California la aceea de a se simţi torturat”.

Şi nu numai, recenta pandemie i-ar fi deschis ochii asupra celor dragi lui – de care a fugit – şi pe care acum doreşte să-i îmbrăţişeze din nou. Ceea ce a a dezlănţuit zvonurile a fost recenta lansare a cărţii „Royals At War: The Inside Story of Harry and Meghan’s Shocking Split the House of Windsor”, scrisă de corespondenţii regali Andy Tillett şi Dylan Howard, potrivit cărora Harry ar fi gata pregătit să se reîntoarce în patrie de unul singur.

Kate a mobilizat Palatul

Pentru a face aceasta – dezvăluie New Idea – ar fi cerut ajutorul cumnatei, prietena sa dintotdeauna şi cu care a slăbit relaţiile odată cu sosirea lui Meghan Markle la palat. Kate Middleton nu s-ar fi eschivat şi ar fi organizat o întâlnire cu principele Charles şi cu principele William pentru a pune la cale reîntoarcerea lui Harry. Rolul lui Kate pare să fie crucial în jocurile de la curte, chiar acum când supuşii au denumit-o una dintre cele cele mai iubite şi admirate figuri regale.

Pentru principele „rebel” ar fi vorba de obişnuitul pas înapoi, ca acela care s-a petrecut în ianuarie trecut când cei doi duci de Sussex au renunţat la îndatoririle regale. Suverana, Elisabeta a II-a, a prevăzut cele ce se vor întâmpla şi a dorit o reevaluare a Megxit până la sfârşitul anului 2020. În concluzie, un fel de „viză temporară”, pentru a lăsa timp tânărului Harry să înţeleagă dacă acel adio spus Casei regale era cu devărat soluţia cea mai bună pentru toate grijile sale, notează Il Giornale.