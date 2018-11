DEZVĂLUIRE. Unde ar fi trebuit să ajungă Cristiano Ronaldo înainte de-a semna cu Juventus Torino. „Patronul nostru A BLOCAT transferul”

Cristiano Ronaldo a fost dorit, în vară, de AC Milan, înainte de-a semna cu formația Juventus Torino. Transferul nu s-a realizat din cauza patronului milanezilor.





Cristiano Ronaldo ar fi putut ajunge la AC Milan, dar finanțatorul chinez al milanezilor a considerat că transferul este inoportun. Massimiliano Mirabelli a devzăluit că a discutat cu impresarul portughezului, dar mutarea nu s-a mai realizat.

„A fost o mutare la care ne-am gândit și chiar am discutat cu impresarul Jorge Mendes. Știam că vrea să plece de la Real Madrid în vară. Am vorbit, am ajuns chiar la detalii despre contract, dar patronul nostru chinez a blocat transferul. A zis că nu e sustenabil.Cu actuala conducere, Cristiano Ronaldo ar fi fost jucătorul lui AC Milan”, a spus Mirabelli.

