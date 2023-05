Dezastru pentru Universitatea Cluj. Ardelenii au reușit o minune în meciul cu Chindia, dar s-au prăbușit în final

Universiatea Cluj a cedat în partida disputată, luni, pe teren propriu, în fața Chindiei Târgoviște, în play-out-ul Ligii I, scor 2-3. Un eșec extrem de dureros, mai ales că gazdele au revenit de la 0-1, în condițiile în care au evoluat cu un om în minus. Dar, formația pregătită de Ioan Ovidiu Sabău nu a rezista în final și a rămas cu tolba goală.

Universitatea Cluj, un eșec foarte dureros în fața Chindiei Târgoviște

Cei de la Chindia Târgoviște au deschis scorul prin Runar Mar Sigurjonsson (19), din lovitură liberă, după ce Florin Ilie fusese eliminat pentru fault în postură de ultim apărător.

”U” a reuşit egalarea la scurt timp, prin belgianul Martin Remacle (23), intrând la pauză în avantaj, în urma reuşitei senegalezului Mamadou Thiam (41).

FC Voluntari a smuls victoria după două goluri marcate pe final, de Daniel Florea (87, 90+2).

”U”, finalistă în Cupa României, venea după două victorii consecutive în campionat. FC Voluntari, formație pregătită de Liviu Ciobotariu, e neînvinsă de zece etape, în care are patru victorii şi şase egaluri.

În sezonul regulat, scorul a fost egal în meciul dintre Voluntari (0-0), iar Universitatea s-a impus cu 2-1 pe teren propriu.

FC Universitatea Cluj – FC Voluntari 2-3 (2-1), Cluj Arena – Cluj-Napoca

Au marcat: Martin Remacle (23), Mamadou Thiam (41), respectiv Runar Mar Sigurjonsson (19), Daniel Florea (87, 90+2).

Cartonaş roşu: Florin Ilie (Universitatea, 17).

Arbitru: Florin Andrei (Târgu Mureş); arbitri asistenţi: George Florin Neacşu (Câmpulung Muscel), Romică Bîrdeş (Piteşti); al patrulea oficial: Mircea Ardelean (Arad)

Arbitru video: Ovidiu Haţegan (Arad); arbitru asistent video: Ferencz Tunyogi (Zalău)

Observatori: Octavian Şovre (Satu Mare) – CCA, Iuliuss Nemţeanu (Ghermăneşti) – LPF.

Sabău și-a lăudat jucătorii, în ciuda înfrângerii

„Ca joc, am început destul de bine, dar a venit acea greșeală, acea eliminare. Am revenit în joc, cu efort, am intrat cu 2-1 la pauză. A doua repriză, puține ocazii de a marca. Au avut câteva situații cei de la Voluntari.

Am cedat destul de ușor, mai ales zonele laterale. Ei au avut posesia. Noi am venit după meciul de Cupă, în care am făcut un efort foarte mare.

Vreau să-i laud pe jucători pentru că au făcut un efort extraordinar. Situația se complică, mai avem trei finale, sperăm să ne refacem, să refac toți jucătorii, pentru că e un lot destul de subțire din punct de vedere numeric. Se vede o oboseală la unii dintre ei”, a spus Ioan Ovidiu Sabău, la final, conform Digi Sport.