Potrivit lui Gabriel Stanciu s-ar putea ca metroul să circule doar dimineaţa, începând de luni. Datoriile sunt vechi, de anul trecut, și se ridică la circa 132 de milioane de lei.

„Este o procedură contractuală de urmat. În clipa de față am ajuns la finalul procedurii, în situația în care trebuie să trimitem notificare pentru suspendarea serviciilor înceoând cu o anumită dată.

Nu este iminent nimic pentru ziua de luni și în măsura în care vom ajunge din păcate acolo, vom informa din timp atât publicul călător cât și absolut toată media, pentru ca acest lucru să fie cunoscut.

De la Metrorex am primit o propunere de eșalonare a plăților. O tranșă până luni, apoi restul datoriei să fie eșalonată până la sfârșitul anului. Rămâne să vedem dacă termenul de plată va fi respectat în cazul primei tranșe și dacă acest lucru se întâmplă, sigur că recăpătăm încredere că situația va fi rezolvată. În caz contrar, din păcate va fi necesar să luăm măsura suspendării serviciului. Acest lucru s-ar transpune în practică cu reducerea serviciului public la minim o treime. Fie va circula un tren din trei, fie va fi program doar o treime din timp. Nu ne aparține decizia. Vom primi instrucțiuni din partea Metrorex asupra a ceea ce trebuie să facem și cât, pentru că acest minim legal să fie asigurat.

Nu e o situație care să ne facă plăcere sau pentru care să avem o culpă, în condițiile în care nu am încasat contravaloarea serviciilor de mentenanță de un an. Considerăm că am dat dovadă de extrem de multă răbdare și am finanțat toată activ din credite contractate în acest scop. E o situație nefericita. Nu aș vrea să se creadă că avem comportament abuziv, pentru că, după părerea mea, e unul extrem de tolerant”, a afirmat Gabriel Stanciu, directorul general al Alstom Transport România, potrivit digi24.ro

