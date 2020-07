Un anunț a luat prin suprinderea lumea mondenă din România. Anca Țurcașiu a decis să se despartă de soțul ei, medicul Cristian Georgescu, după 22 de ani de mariaj. Anunțul a fost făcut chiar de artistă pe pagina de Facebook.

„Am divorțat! Am divorțat de bărbatul pe care l am ales să mi fie sprijin! Suflet pereche! In brațele căruia am crezut că voi imbatrani! Dar viața îți oferă lecții de învățat! Ne naștem să primim lecții! Merg mai departe cu fruntea sus, convinsă că sunt iubită de Dumnezeu și de voi și aștept de acum înainte liniște, echilibru, iubire, pace și armonie!

Știu că cineva acolo sus mă iubește și voi avea parte de tot binele Pământului! Nu așteptați nimic de la mine! Nu voi răspunde nimănui!”, a scris Anca Țurcașiu, care a mai spus că

„Viața mea personală nu va fi expusă niciodată! Rămân demnă, optimistă și sigură că voi redeveni fericită și iubită ! Sunt aici pe Pământ că să ofer iubire, bucurie și voi face asta până la sfârșit! Mulțumesc anticipat presei pentru liniște! Vă mulțumesc celor care mi ați fost alături in această perioadă grea din viața mea! Vă mulțumesc mult! Fără voi n aș fi putut!”

În urmă cu mai mult timp, Mirela Vaida a povestit o întâmplare trăită în casa prietenei sale, Anca Țurcașiu.

„Stati sa va spun poveste despre mine şi Anca Turcasiu, acum vreo 7 ani. Eu eram foarte obosită şi avusesem premiera cu spectacolul „Rebecca” pentru care eu muncisem foarte mult. După o repetiţie între 3 şi 5 după-amiaza eu aveam pauză, iar Anca zice ”Hai la mine acasă, că stau mai aproape, să dormi”. M-am dus la ea acasă, mi-a dat treningul ei, pătura ei şi m-am aruncat pe canapea o oră în care chiar am dormit pentru că la 5 aveam iar repetiţii.”

Mirela Vaida a mai spus că „La premieră, vine un domn cu ochii albaştri, frumos, cu o dantură… şi zice „Bună ziua”. La care el zice „Nu vă supăraţi, doamnă, v-a plăcut să dormiţi în pijamalele mele?” Zic: „Ce am făcut?”. Să nu mă audă soţul, vrea să mă saboteze, să îmi facă ceva, să îmi distrugă familia. Mă uit să văd stânga-dreapta, să nu vadă careva.

Zice „Iertaţi-mă, v-a plăcut în patul meu, în pijamalele mele?”. Băi, să nu audă unul din presă că mi-a nenorocit viitorul. Apoi vine Anca şi zice „E Cristi dragă, e soţul meu. Nu ştiu dacă ai dormit în pijamelele lui, dar în patul lui sigur ai dormit când ai fost la noi acasă”, a dezvăluit prezentatoarea emisiunii „Acces Direct”.