Detalii CUTREMURĂTOARE în cazul EXPLOZIEI de la CUGIR. ANGAJAȚII Fabricii de Armament erau ținuți în CAPTIVITATE de la 7 la 15. Pereții sunt ANTIFONAȚI cu COFRAJE de ouă

După explozia care a avut loc luni la fabrica de armament din Cugir, în urma căreia o persoană a murit, ies la iveală nemulțumirile muncitorilor care spun că, de nevoie, au fost nevoiți să suporte un regim de muncă inimaginabil.





Surse din interior au transmis Evenimentului zilei o serie de informații despre modul cum sunt tratați muncitorii și abuzurile pe care le face conducerea, de care nu este străin nici liderul de sindicat. Potrivit surselor, în urmă cu o lună s-a dat o dispoziție internă prin care muncitorii erau ținuți captivi. Între orele 7 și 15 angajaților le era interzis să iasă din incintă.

„În timp ce liderul de sindicat se lăfăie la conferințe plătite de către societate atât in tara cat si in SUA, angajatii își dau ultima suflare in condiții umilitoare pentru un salar mizer pentru a-și putea tine copii in facultate sau pentru a-și putea plăti ratele la banca.

In urma cu doua saptamani, 400 de muncitori au semnat tabele si au cerut demisia liderului sindical pentru ca acesta nu-i reprezinta si chiar mai mult, un angajat a fost batut in timpul programului de catre vicepresedintele sindicatului pentru ca nu s-a supus terorii. Cu toate acesta, liderul sindical domneste si astazi si detine prin interpusi firme private din fabrica, firma care produce 22 de miliarde de lei datorii pe an. Numai banii furati de aceasta firma ar fi putut sa fie folositi pentru investii privind conditiile de munca, ca sa nu mai vorbim de celelalte zeci de miliarde furate prin firmele capusa ale conducerii”, se arată în mesajul transmis EVZ.

Accidentul de luni i-a făcut pe oameni să înceapă să-și arate nemulțumirile. Explozia s-a produs într-un tunel subteran de testare a muniţiei şi a fost urmată de un incendiu. Adela Bârzu, femeia care a fost găsită carbonizată, era piroarătătoare și avea 50 de ani. Lucra de 30 de ani în fabrică. Era mama a două fete, dintre care una căsătorită recent și cealaltă gravidă. Sursa noastră spune că a vorbit cu tânăra care a văzut cadavrul femeii și care este în stare de șoc. Și că, în încăperea în care a luat foc, pereții erau antifonați cu carton și cofraje de ouă.

Deflagrația s-a produs după un foc de armă. Explozia a fost declanșată de scânteia pe care o produce glonțul în combinație cu praful de pe tunelul de tragere „Mâna omului care a tras a luat foc și în acel moment au fugit cu toții spre ieșire. Totul a durat extrem de puțin, până când focul a cuprins toată încăperea, din cauza nerespectării normelor de izolare, respectiv carton și polistiren. Condițiile de muncă mizerabile, colcăind a praf de pușcă, lipsa totală a investițiilor, totala nepăsare a conducerii și a sindicatului în a veni cu soluții pentru condițiile de muncă”, ne-a relatat muncitorul. „A fost noroc că au reușit să scoată muniția afară din magazie, din mână în mână. Și că domnul care a tras cu pușca a scăpat ca prin minune. A reușit să-și stângă focul de pe mânecă”, a precizat acesta.

Autoritățile din Alba au anunțat că au deschis un dosar penal, dar nu au precizat cine este bănuit de infracțiunile enumerate. „Având în vedere incendiul de la SC Fabrica de Arme Cugir SA de astăzi, 12.11.2018 orele 12.50, va informăm că Poliţia Oraşului Cugir efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de distrugere din culpă, ucidere din culpă, neluarea măsurilor legale de sănătate şi securitate în muncă şi nerespectarea măsurilor legale de sănătate si securitate în muncă”, se arată într-un comunicat al IPJ Alba. Prima grijă a prefectului de Alba, Dănuş Hălălai, a fost să declare că „femeia a decedat după ce a ieşit iniţial din tunel, dar s-a întors pentru a-şi recupera telefonul”.

