Un incendiu a izbucnit duminică după-amiază la Mall Sun Plaza, Berceni. În urma unor apeluri primate la 112, pompierii și echipajele SMURD au intervenit de urgeță la fața locului. Din fericire, nicio persoană nu și-a pierdut viața.

Incendiul a izbucnit la o mașină din parcarea aflată la nivelul -2. Pompierii le cer oamenilor să-și abandoneze mașinile în subsol și să iasă pe jos, pentru a nu-și pune viața în pericol.

„Eram in Sun Plaza ora 16,25 si ne pregateam sa intram la film.

La un moment dat a sunat o alarma si am vazut lumea cum o luase la goana intr-o miscare neuniforma.

Ma duc la un paznic:

– Nu va suparati, ce se intampla?

– Nu stiu dom’le, habar n-am…

Iau familia de-o aripa si o luam in jos pe banda rulanta spre nivelul 1 al parcarii, deoarece cativa strigau: incendiu!

Nu se putea iesi cu masina din parcare. Masinile erau blocate spre iesire. Probabil din cauza barierelor de la iesire.

Niste indivizi cu copil mic in brate, care scoteau caruciorul din masina ne-au spus:

– Noi o luam pe jos, lasam masina aici.

Asa am facut si noi, dupa ce-am luat actele masinii si ce era mai important.

Ne indreptam pe jos spre iesire. Toate holurile erau blocate de usi uriase metalice. Am facut slalom printre masini, ca sa gasim o cale de iesire. Lumea incepuse sa se panicheze pentru ca nu era niciun indicator <<iesire in caz de incendiu>> sau becuri mari rosii aprinse, care sa arate o cale de iesire.

Oamenii alergau panicati prin parcare, masinile se miscau brownian, mergeau in toate partile, totul se blocase, nu stiau pe unde sa iasa.

Usile cele mari se inchideau peste tot si ne blocau in interior.

Fumul se simtea din ce in ce mai inecacios. Am reusit sa iesim. Afara lumea adunata ciopor, astepta nestiind ce sa faca. Sa plece, sa se intoarca dupa masini…

La un moment dat am vazut ca s-a dat din nou drumul masinilor afara din parcare. Cativa ne-am intors in parcare dupa masini, drumul se mai eliberase, am reusit sa scoatem masinile. Sa va spun cum am reusit sa iesim?

Usile cele mari de metal blocau caile de iesire din parcare, dar cativa care se aflau in masinile din fata au coborit si au deschis usile.

Le sunt vesnic recunoscator! Ne asfixiam inauntru, sau… poate mai rau. Ca la Colectiv.

Afara, ne directionau spre iesirea de pe Oltenitei. Oameni de rand. Ne grabeau, ne faceau semne: hai-hai-hai, mai repede!!

Pe Oltenitei politisti si oameni de rand, oprisera TOATA CIRCULATIA din zona, ca sa poata iesi masinile din moll. Erau peste tot in intersectie, directionau masinile spre Oltenitei, deoarece spre Vacaresti circulatia era blocata pana la semaforul de la Pridvorului de alti oameni, pentru evacuarea masinilor pe la iesirea cealalta.

Concluzia: ceva s-a trezit in oameni dupa Colectiv.

Da, pompierii au venit foarte repede, dar sa stiti ca am scapat datorita acelor OAMENI DE RAND care au facut ce trebuia, exact in clipa in care trebuia.

Le multumesc din suflet tuturor acelor oameni care au facut ca noi si altii ca noi sa nu murim asfixiati in parcarea in Sun Plaza! Sau… mai rau…”

Te-ar putea interesa și: