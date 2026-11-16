Dan Andronic consideră plauzibilă existența unei influențe rusești din alegeri în România, dar spune că evaluarea situației depinde de informațiile prezentate public. Jurnalistul ridică și o problemă distinctă: în ce condiții poate justifica o asemenea ingerință anularea unui scrutin.

Într-o discuție în podcastul Lebăda Neagră, despre serviciile de informații și responsabilitatea instituțiilor, Dan Andronic a comentat suspiciunile privind implicarea Rusiei în alegeri. El a invocat operațiunile de influență descrise în literatura de specialitate despre serviciile americane, păstrând însă o rezervă în privința concluziilor despre România.

Jurnalistul a explicat că, pentru cazul românesc, așteaptă informații suplimentare înainte să formuleze un verdict. „Întorcându-ne la ale noastre, e de presupus că a existat o influență. Acum aștept și eu să văd raportul”, a spus Dan Andronic.

La momentul discuției, el se referea la un raport despre care spunea că fusese anunțat de Nicușor Dan. Andronic a subliniat că prezentarea unor date noi ar permite o dezbatere mai bine fundamentată. „Să vedem despre ce este vorba și atunci poate discutăm având alte date”, a afirmat jurnalistul.

“Aștept și eu raportul, că a anunțat aseară președintele Nicușor Dan că va prezenta raportul cu niște elemente extrem de interesante. Să vedem despre ce este vorba și atunci poate discutăm având alte date. Dar din punctul ăsta de vedere am avut confirmări, nemții cu BND-ul, francezii cu DGSE-ul, americanii cu CIA, toți au vorbit de existența unei influențe rusești în alegerile din România. În ce măsură mai poți aplica o măsură de tipul anularea alegerilor? Chiar dacă ai așa ceva, aici e foarte greu de justificat. N-aș vrea să fiu în postura celui care trebuie să ia decizii”, a spus Dan Andronic.

Pentru a explica de ce ia în calcul posibilitatea unei ingerințe, Dan Andronic a invocat o carte a jurnalistului Tim Weiner despre CIA. Potrivit prezentării sale, volumul tratează inclusiv operațiuni rusești de influențare a alegerilor americane și activitatea unor structuri ale serviciului de informații militare al Rusiei.

Andronic a vorbit despre dificultatea cu care serviciile de contraspionaj urmăresc asemenea operațiuni. În interpretarea sa, amploarea activităților și schimbarea metodelor folosite complică identificarea și contracararea lor.

Referirea la experiența americană oferă context argumentului său. Ea nu stabilește însă, prin ea însăși, ce s-a întâmplat în România sau amploarea unei eventuale influențe asupra votului.

Una dintre întrebările centrale ridicate de Andronic privește răspunsul instituțional la o eventuală intervenție externă. Jurnalistul consideră că inclusiv existența unei asemenea influențe lasă deschisă discuția despre justificarea anulării scrutinului.

Afirmația sa evidențiază două chestiuni care trebuie analizate separat: informațiile despre ingerințe și justificarea măsurii luate în urma lor.

Întrebat despre suspiciunile îndreptate către serviciile de informații, Andronic a insistat asupra distincției dintre instituțiile care furnizează informații și autoritatea care a decis anularea. „Nu ele au anulat alegerile”, a spus jurnalistul, indicând Curtea Constituțională drept instituția care a luat decizia.

În evaluarea sa, efectele politice și sociale ale anulării sunt profunde. Andronic a descris scrutinul anulat drept un episod care a accentuat diviziunile din societate. „Noi am trecut printr-un eveniment care dezbină o națiune. Anularea alegerilor”, a afirmat acesta.

În discuția mai largă despre combaterea dezinformării, jurnalistul a susținut necesitatea unei comunicări rapide și exacte.