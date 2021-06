Designerul Alexandra Andriescu a vorbit despre relaţia cu Prima Doamnă. Alexandra a povestit cum s-a gândit să îi trimită un palton soţiei lui Klaus Iohannis. Când a văzut-o la TV, purtând creaţia sa, bucuria a fost şi mai mare, scrie life.ro.

„Obiectivul meu nu a fost cel de a crește prin imaginea ei. La momentul respectiv nu-mi dădeam seama că aș putea face asta. Eu am văzut-o la TV. Am văzut ce a purtat și mi-a plăcut ca persoană. Și ce purta la momentul respectiv. Am vrut să-i trimit un palton. Colegii de clădire nu m-au crezut când le-am împărtășit. Și aveam un amic care avea un alt contact la București.

Am luat legătura cu acest contact și i-am zis că vreau să ajungă un palton la doamna Iohannis. Cred că în maxim două săptămâni paltonul era deja la ea. Era unul bej și l-a purtat la cea de-a doua ei apariție după ce domnul Iohannis a fost numit în funcție. Pe atunci eram însărcinată, eram foarte răcită și soțul mă trezește ca să mă uit la tv. Era în ziua de Crăciun, ea era la biserică îmbrăcată cu acest palton.

Nu a generat vânzări, pur și simplu am dat mai multă încredere clientelor să comande mai multe paltoane de la mine. Tot atunci am făcut și site-ul cu colegii de pe etaj. Ei m-au ajutat fără să-mi ceară ceva și sunt recunoscătoare pentru ajutor, căci nu aș fi putut să susțin. Am vândut și așa.

Apoi, am avut curajul să particip la Fashion Week la Viena alături de alți designeri români. Cred că eram zece. Nissa, Musette, Irina Schrotter, eu (râde)‟, a povestit Alexandra.