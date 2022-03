Designerii romani, spectacol de execeptie la Ritz Paris. Loredana Groza a sustinut un recital care a ridicat sala in picioare. Elena Boncea, pentru prima data in ipostaza de manechin. FOTO

„In seara asta manifestul nostru pentru o lume mai buna se exprima prin frumos. E un eveniment pe care ne-am gandit mult daca sa il ducem la bun sfarsit. Si am decis sa nu ne oprim din a vorbi despre frumos.

Frumosul e in ganduri, in gesturi, in inimi, in oameni, in creatie, in empatie, in culori, in zambete, in liniste, in ochi de copil fericit, in muzica… E in noi! Uratul din lume se poate acoperi doar prin frumos!

E modul nostru de a ne arata empatia, iubirea de semeni si dorinta de a trai si a iubi neconditionat. Frumusetea ne da fericire! Creatia nu distruge, creatia duce lumea mai

departe! Iubiti si creati neconditionat!”

Acesta a fost mesajul cu care designerii Catalan Botezat, Miau by Clara Rotescu, Ambar Studio, Lulyon, Hardy Fashion, Lulyon, Bazat Jewelry, Atelier Corina au deschis evenimentul.

Loredana Groza si taraful Augurida au întreținut invitații cu muzica autentic românească.

Printre invitați de seama ai serii s-au numărat Jean Claude Jitrois, reprezentații casei de moda Balmain Londra, președintele Haute Coiffure Francaise – Pascal Bizolon, Rodica Paleologu, dar si primarul Ribert Negoita si omul de afaceri Nicolae Badea.

Fiica Loredanei Groza, Elena, a defilat ca invitat special pentru Clara Rotescu.

VEZI GALERIE FOTO Poza 1/10